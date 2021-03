Auto – Les 24 Heures du Mans déplacées à la fin des vacances estivales 2021 (21 et 22 août)

Hier, l’Automobile Club de l’Ouest a officialisé le report de l’édition 2021 des 24 Heures du Mans. Initialement programmée les 12 et 13 juin prochains, la course d’endurance est décalée à la fin des vacances d’été les 21 et 22 août 2021.

« Cette décision, bien que difficile à prendre, est la plus adéquate. Nous n’imaginons pas organiser pour la seconde année consécutive les 24 Heures du Mans sans spectateurs » précise Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, dans un communiqué. « Il est alors de notre devoir de tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif indispensable tout en garantissant aux concurrents une visibilité sur l’ensemble de la saison. Nous travaillons sans relâche pour proposer un évènement sûr, apportant les garanties nécessaires et indispensables sur le plan sanitaire. Le spectacle s’annonce palpitant en piste, avec l’arrivée de la nouvelle catégorie Hypercar. »

L’année dernière, les 24H du Mans avaient été déplacées au mois de septembre (19 et 20). En amont, une épreuve virtuelle avait été organisée en juin et en pleine crise de la COVID-19.

24H du Mans, un enjeu à 250 000 spectateurs

« Par ce choix, l’ACO souhaite se donner toutes les chances d’accueillir du public, dans le strict respect des mesures sanitaires » précise le communiqué.

« La billetterie est une part importante des recettes, 250 000 spectateurs sur deux jours et ½. Sur place, les fans consomment beaucoup » nous précisait Stéphane Andriolo, Directeur Commercial et Marketing des 24H du Mans, lors d’une interview en 2019. « Les 24H du Mans sont un évènement qui va au-delà des codes du sport. Il y a 4 jours de course avec le week-end des 24h en point d’orgue. Rassembler plus de 250 000 spectateurs (40% d’étrangers), c’est quelque chose de rare dans le monde du sport… »