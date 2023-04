Tennis de table – Cornilleau renforce sa présence au Royaume-Uni

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de tables et de raquettes de ping-pong vient d’annoncer le lancement de sa filiale commerciale au Royaume-Uni.

Après les États-Unis en 2019, c’est donc la deuxième filiale commerciale que Cornilleau lance dans le monde. Jusqu’à présent, les produits de la marque française étaient distribués exclusivement par UK Table Tennis au Royaume-Uni.

« Le territoire britannique est, après la France, le premier marché du groupe, juste devant l’Allemagne et les Etats-Unis ». Cette ouverture va ainsi permettre à Cornilleau de « consolider et renforcer sa présence sur son premier marché à l’export ». La filiale sera installée à Crawley dans le sud de Londres et sera également dirigée par Darren Mason, ancien directeur général d’une filiale d’Universal UK.

« Cette présence directe sur notre premier marché à l’export va nous permettre de renforcer notre leadership au Royaume-Uni, … d’être plus proche de nos clients britanniques, et de développer de nouveaux marchés pour nos produits de diversification… » précise Michel Zany, président du groupe.

