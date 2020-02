Tennis – Retour sur les 25 meilleures publicités de Maria Sharapova

Hier, Maria Sharapova a annoncé sa retraite sportive sur les médias Vanity Fair et Vogue. Plus qu’une simple joueuse de tennis, la russe a marqué l’histoire du tennis business.

Avec 36 titres en simples dont 5 en Grand Chelem, Maria Sharapova a empoché un total de 38,7 millions de dollars de prize money grâce à ses performances sur les courts tout au long de sa carrière professionnelle.

Devenue une personnalité publique qui dépasse la simple sphère du sport, Maria Sharapova a rapidement pris la succession d’une autre russe, Anna Kournikova, comme l’une des joueuses de tennis à fort potentiel marketing.

Tout au long de sa carrière, Maria Sharapova a réussi a construire son image de marque au fur et à mesure des années et des contrats sponsoring. Car ne l’oublions pas, les marques aident à construire une stature. On pense principalement à son équipementier de toujours, Nike, qui en a fait l’une de ses égéries principales avec Serena Williams.

Sharapova – Une carrière à 325M$ selon Forbes

Devenue joueuse professionnelle en 2001, Maria Sharapova a collaboré avec de nombreuses marques comme Nike, Prince, Head, Tag Heuer, Motorola, Palmolive, Porsche, Gatorade, Avon, Samsung, American Express, Celcom, etc… De quoi lui assurer des revenus marketing élevés et le rang de sportive la mieux rémunérée pendant 11 ans au classement Forbes. En 2016, quelques uns des ses sponsors avaient réagi suite au contrôle positif de la joueuse russe au meldonium. Ces dernières années, Sharapova a également lancé la marque de bonbons Sugarpova il y a 8 ans. Un business qui afficherait selon Forbes les 20M$ de chiffre d’affaires en 2019.

Selon le média économique américain, Maria Sharapova a ainsi gagné quelques 325 millions de dollars pendant sa carrière avec le prize money, le sponsoring et autres activité de relations publiques. A la manière des stars du tennis, la majorité des revenus de Sharapova proviennent de ses activités commerciales en dehors des courts. Au jeu des classements, la russe se placerait derrière Serena Williams, encore en activité, qui afficherait selon Forbes, 350M$ de revenus.

Maria Sharapova annonce sa retraite (vidéo)

Notons que Maria Sharapova va rapidement tourner la page en participant à l’émission américaine Shark Tank, émission qui met en scène des projets d’entrepreneurs face à des investisseurs potentiels.