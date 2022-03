Football – Crypto.com nouveau sponsor officiel de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar

A 8 mois de la Coupe du Monde de football 2022 organisée au Qatar, la FIFA a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Crypto.com, plateforme de trading de cryptomonnaies.

Dans le détail, Crypto.com sera sponsor officiel de la Coupe du Monde Qatar 2022 et bénéficiera notamment d’une visibilité lors de la compétition dans les stades.

A ce rang de sponsor officiel, Crypto.com rejoint des marques comme Budweiser, Hisense, Mc Donald’s, Mengniu ou encore Vivo. Au dessus, les partenaires de la FIFA sont adidas, Coca-Cola, Wanda, Hyundai/Kia, Qatar Airways et VISA.

« Pour accroître la notoriété de Crypto.com au niveau mondial, nous ne pouvions pas rêver mieux que de sponsoriser la Coupe du Monde de la FIFA, un des tournois les plus prestigieux au monde », explique Kris Marszalek, cofondateur et directeur général de Crypto.com, dans un communiqué. « Notre partenariat avec la FIFA permettra au football de bénéficier de notre plateforme innovante, tandis que Crypto.com continuera de soutenir le sport de haut niveau et l’expérience des supporters du monde entier. »

Aujourd’hui, Crypto.com revendique quelques 10 millions d’utilisateurs à travers le monde. « Il n’existe pas de plus grande plateforme que celle de la FIFA et de sa compétition phare, aucun événement ne proposant une portée ou un impact culturel de la même envergure », ajoute Kay Madati, directeur commercial de la FIFA.

Dans le sport, Crypto.com est déjà partenaire de nombreuses organisations comme la Formule 1, l’UFC, le Paris Saint-Germain, les 76ers… Il y a quelques mois, la plateforme s’est offert le Naming de l’ancien « Staples Center » de Los Angeles rebaptisé « Crypto.com Arena ».

A en croire une récente étude de Nielsen, les investissements en sponsoring sportif de la part des acteurs des « cryptos, blockchain, NFT » vont s’intensifier dans les années à venir. Nielsen Sports estime que ces acteurs pourraient dépenser un total de 5 milliards de dollars en sponsoring sportif en 2026 !

Notons qu’à l’occasion de la signature de ce contrat de partenariat signé entre la FIFA et Crypto.com, le journaliste du New York Times Tariq Panja s’interroge sur la politique environnementale de la FIFA alors que le Bitcoin et ses transactions seraient très énergivores.

Just don’t try and think about the crypto and FIFA’s climate strategy at the same time. Otherwise you’ll get yourself in a right pickle. pic.twitter.com/tIclPZorq9

— tariq panja (@tariqpanja) March 23, 2022