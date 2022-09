Tennis – Exit Sarah Pitkowski, la Fédération Française de Tennis (FFT) recherche son futur Directeur de la Communication (H/F)

Hier, la Fédération Française de Tennis (FFT) a acté la fin de sa collaboration avec Sarah Pitkowski qui occupait le poste de Directrice de la communication depuis un an.

La décision a été prise « d’un commun accord » explique le communiqué de la fédération. « La FFT remercie vivement Madame Sarah Pitkowski pour son professionnalisme et son investissement, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Pour rappel, l’ancienne joueuse professionnelle est bien connu des professionnels du sport pour avoir dirigé l’agence de relations presse 15 Love avant de rejoindre la fédération. Sarah Pitkowski a également été consultante pour des médias ces dernières années, notamment pour RMC. « En rentrant dans une structure où il y a une hiérarchie, je ne savais pas dans quoi je m’engageais » nous expliquait l’intéressée dans une longue interview.

Sur LinkedIn, Sarah Pitkowski a commenté la nouvelle.

« C’est une expérience enrichissante qui s’achève ….à la direction de la communication de la FFT.

Un grand merci aux équipes de la communication qui m’ont fait confiance , aux directeurs avec qui j’ai eu le plaisir de travailler et tous ceux que j’ai croisé dans cette grande maison !

….Certes avec un soupçon d’amertume…. je ne vivrai pas de l’intérieur l’aboutissement des jolis projets innovants initiés depuis plusieurs mois, je me suis en revanche enrichie de nouvelles compétences digitales, éditoriales, comm 360°… et managériales !

Je n’oublie pas que vouloir oeuvrer au service de son sport et uniquement de son sport c’est comme marcher sur une ligne de crête avec des pointes, autant dire périlleux ! »

Bloch consulting à la recherche du futur Directeur de la Communication de la FFT

De son côté, la Fédération Française de Tennis s’est déjà mise à la recherche du ou de la remplaçante de Sarah Pitkowski.

Le cabinet spécialisé RH Bloch consulting accompagne en effet la FFT dans le recrutement de son futur Directeur de la Communication (H/F). Une offre d’emploi a été diffusée il y a peu.

La fiche de poste :

Poste basé à Paris (75)

Votre mission !

En lien étroit avec la direction générale et le COMEX de la FFT, vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de communication en interne comme en externe, en cohérence avec la vision et la stratégie globale de la FFT. A la tête d’une équipe que vous coordonnez et animez, vous êtes le garant de l’image de la FFT, de son identité et des valeurs qu’elle véhicule. Votre périmètre large comprend notamment la communication institutionnelle et les relations publiques, les relations presse, la communication digitale, la gestion de la marque, la communication fédérale, la communication interne et l’évènementiel.

Dans cette perspective, vos principales missions seront les suivantes :

Définir et mettre en œuvre la stratégie de la communication, dans le cadre de la stratégie globale déterminée par la directrice générale selon les orientations données par le Président et le COMEX ;

Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication visant à promouvoir l’image et la pratique du tennis et de ses disciplines associées ;

Contribuer à, et coordonner les plans de communication pour l’ensemble des événements de la FFT (Roland Garros, RPM, G3PM etc…) ;

Définir et piloter la stratégie media, d’influence et de relations presse ;

Définir et piloter la stratégie d’animation des différentes communautés (réseaux sociaux, newsletter, etc.) ;

Suivre les remontées terrain, être le garant de l’expérience omnicanale des différentes communautés (licenciés, pratiquants occasionnels, joueurs, collaborateurs et bénévoles de la FFT…) en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue avec l’ensemble des directions de la fédération ;

Collaborer avec l’ensemble des directions afin de les accompagner dans leurs projets de communication ;

Animer, encadrer et développer l’équipe communication (40 personnes) ;

Piloter le budget dédié à la communication de la FFT.

Votre profil !

De formation Bac+5, vous vous appuyez sur une expérience réussie à un poste similaire dans le secteur Consumers, Sport ou Entertainment qui vous a notamment permis de consolider vos compétences en management, en communication digitale et en communication de crise ;

Vous avez la capacité à opérer comme un business partner auprès de la direction générale et du COMEX de la FFT. Vous avez un sens et un goût du terrain très développé avec une forte sensibilité aux détails et aux enjeux locaux, nationaux et internationaux ;

Vous êtes reconnu(e) pour être un leader collaboratif, inclusif, curieux et ouvert d’esprit. Vous avez une forte capacité à travailler en équipe et vous savez mobiliser, dynamiser vos équipes et toutes les parties prenantes ;

Vous savez agir avec imagination et énergie, mais aussi avec tact et diplomatie tout en faisant preuve de discernement et de lucidité dans la hiérarchisation des actions à entreprendre ;

Vous évoluez aisément dans un environnement international et vous parlez couramment l’anglais.

