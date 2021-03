Tennis – La loterie en ligne Bravospeed met en scène Benoit Paire et sa signature vocale « La chaaaatte » dans une publicité

Aimé ou détesté, le tennisman Benoit Paire ne laisse personne indifférent. Pour les sponsors, son positionnement clairement identifié apparaît comme une aubaine et les histoires et activations peuvent être nombreuses.

Lorsqu’on pense à Benoit Paire, sa signature vocale « La chaaaatte » n’est jamais très loin (voir vidéo en fin d’article pour celles et ceux qui ne connaissent pas).

La loterie en ligne Bravospeed a décidé de mettre en scène le tennisman français et sa réplique culte dans un spot promotionnel. C’est sur son compte Instagram suivi par 336 000 personnes que Benoit Paire a partagé sa dernière publicité pour l’application Bravospeed.

« Pour gagner à Bravospeed, il faut de la chatte, vraiment »

Bientôt une marque de vêtements lancée par Benoit Paire ?

Un spot promo pour Bravospeed dans lequel Benoit Paire porte une tenue Lacoste, son ancien équipementier textile. « Je n’ai plus de croco […] du coup j’ai décidé de créer ma marque » a récemment précisé Paire interrogé par Nicolas Mahut dans un live instagram pour le compte de BNP Paribas. « Faire une petite marque qui est un peu tennis, un peu habit de ville. […] Souvent on me propose des t-shirts avec « La chatte », avec « Santé Marion », avec pas mal de trucs…[…] Il n’y a rien encore de finalisé, c’est pour ça que je ne joue pas encore avec ça. Mais dans l’année, ça va se faire. Je n’ai pas encore le nom, je n’ai pas encore trop de détails. Le logo, je l’ai un peu, ce sera un verre de cocktail. »

En 2016, son look barbe plutôt rare sur le circuit ATP lui avait permis de signer un contrat sponsoring avec la marque de soins Beardilizer.

Récemment, le tennisman français a participé à la campagne globale Old El Paso qui a mobilisé de nombreuses personnalités de la petite balle jaune.

