Rugby – Canal+ conserve l’intégralité des droits TV du TOP 14 sur le cycle 2023-2027 pour 454,4M€

Hier en fin de journée, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé avoir attribué l’intégralité des droits TV du TOP 14 à Canal+ sur le cycle 2023-2027.

Dans le détail, Canal+ remporte les 3 lots de l’appel d’offres lancé le 21 janvier pour un montant de 454,4 millions d’euros sur les 4 saisons, soit une moyenne de 113,6M€. Un chiffre en augmentation de 17% par rapport au montant actuel des droits détenus par Canal+ et supérieur au prix de réserve qui était fixé à 105M€ (108M€ avec majorations).

« La compétition sera complétée par l’intégralité de la PRO D2 dont Canal+ détient les droits à même échéance » précise Maxime Saada, Président du directoire du Groupe Canal+, dans un communiqué. « Le Groupe Canal+ est le partenaire historique de la compétition, dont il partage les valeurs et le sens du spectacle. Le TOP 14 est l’un des piliers de l’offre sport de Canal+ depuis toujours, au même titre que le football ou les sports mécaniques ».

Offre Canal+ du TOP 14 pour 2023-2027

• Tous les matchs de la saison régulière, dont les deux affiches principales de chaque journée sur Canal+ Premium

• Les barrages, les demi-finales ainsi que la finale

• Le match d’accession

• Plusieurs magazines hebdomadaires dédiés au TOP 14, dont un magazine en clair

• La Nuit du rugby

En outre, Canal+ proposera également une offre digitale permettant de suivre les matchs sous forme d’extraits en quasi-direct (lot 3), et de revoir les meilleurs moments après les matchs.

« Le TOP 14 est le championnat le plus attractif au monde et une magnifique vitrine du rugby de clubs et de la formation française » précise Paul Goze, Président de la LNR, dans un communiqué. « La nouvelle progression des droits audiovisuels qui résulte de cet appel d’offres va permettre au rugby professionnel et à l’ensemble du rugby français de poursuivre sa dynamique de développement ».

« Pour ce cycle stratégique, Canal+ saura exposer et valoriser au mieux le championnat et ses acteurs à travers son expertise éditoriale et sa capacité d’innovation. Cette attribution donne de la visibilité à la LNR et aux clubs pour les six prochaines saisons sur les revenus audiovisuels et sur l’exposition médiatique du championnat, deux enjeux majeurs pour construire l’avenir » ajoute Emmanuel Eschalier, Directeur général de la LNR.

« C’est évidemment une très bonne nouvelle pour le TOP 14 qui est le championnat le mieux valorisé du monde et cela permet à nos clubs d’avoir une visibilité sur les revenus issus des droits TV jusque 2027 » nous précise Yann Roubert, Président du LOU Rugby. Dans le budget « normal » (hors Covid-19) du club lyonnais, les droits TV pèsent pour environ 15%. Une dépendance aux droits TV qui est beaucoup moins forte que celle des clubs de Ligue 1.