Le Groupe M6 officialise l’acquisition des droits TV en clair de la Coupe du Monde de football 2026 et 2030

Ce matin, le Groupe M6 a officialisé l’acquisition des droits TV en clair de la Coupe du Monde de football de la FIFA pour 2026 mais également 2030.

Dans le détail, le Groupe M6 a obtenu 54 matchs en exclusivité pour chaque mondial dont bien évidemment les matchs de l’Equipe de France. Pour rappel, dès 2026, la Coupe du Monde proposera un nouveau format avec un total de 104 matchs et 48 équipes contre 32 jusque là.

De quoi booster évidemment les revenus de la FIFA qui table sur 11 milliards de dollars sur le cycle de 4 ans actuel (2023-2026) qui concerne la Coupe du Monde 2026 qui se disputera aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Plus de matchs dit évidemment plus de recettes issues des droits TV, de la billetterie et du sponsoring.

« Notre concurrent n’a pas souhaité poursuivre ce partage et c’est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités » – Nicolas de Tavernost

« Nous nous réjouissons de cet accord historique pour le Groupe M6 et de pouvoir accueillir cette compétition légendaire sur nos antennes. Cet engagement reflète l’attachement profond et le leadership du Groupe dans le sport. » explique Nicolas de Tavernost, Président du directoire du Groupe M6, dans un communiqué.

En début de semaine, RMC Sport annonçait que M6 avait emporté les droits en clair pour le mondial 2026. Mais ces premières fuites n’évoquaient pas la Coupe du Monde 2030 qui se disputera en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Reste à savoir si le groupe M6 revendra certains matchs en clair à d’autres diffuseurs, la fameuse sous-licence. Notons qu’un lot en payant pour l’intégralité des rencontres est également proposé par la FIFA.

« Nous avions l »habitude d’aller sur les grandes compétitions, ensemble avec nos confrères de la première chaine, notamment l’Euro comme pour l’édition 2024 que nous allons diffuser en partage avec TF1″ a précisé Nicolas de Tavernost au micro de RTL ce matin. « Notre concurrent n’a pas souhaité poursuivre ce partage et c’est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités et pour la première fois, nous aurons l’intégralité et exclusivité des matchs en clair, pour les 2 prochaines Coupes du Monde ».

Avec cette annonce et si elle conserve la totalité des 54 matchs en clair à diffuser, le groupe M6 devrait logiquement recruter quelques journalistes, commentateurs et consultants supplémentaires. Qui rejoindra M6 dans les mois à venir selon vous pour venir renforcer l’équipe éditoriale football de la chaîne ?

« Il y avait une opportunité de manifester notre présence forte dans le sport »

INFO RTL – "Les Coupes du monde de football 2026 et 2030 en exclusivité sur le groupe M6"@ndetavernost, président du directoire de M6, invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin pic.twitter.com/PpBIiIfB6a — RTL France (@RTLFrance) March 7, 2024

« M6 a toujours su investir lorsque c’était nécessaire… hier nous avons annoncé notre future plateforme de streaming gratuit M6+.. Il y avait une opportunité de manifester notre présence forte dans le sport, c’est ce que nous avons fait avec le soutien de nos actionnaires qui ont jugé que c’était pertinent pour la politique du groupe » ajoute Nicolas de Tavernost dans la matinale d’Yves Calvi. « Si on l’a fait c’est qu’on a de bonnes raisons, d’abord pour satisfaire notre public et la deuxième raison nous pensons que c’est un bon investissement […] Je vais quitter mes fonctions à la fin du mois d’avril, remplacé par une nouvelle génération conduite par David Larramendy, je suis content de lui passer le ballon […] je pense que le groupe est en bonne position pour les années futures. »

Foot : M6 a acheté les droits des Mondiaux 2026 et 2030 "Le groupe est en bonne position pour les années futures conduites par mon successeur", @ndetavernost invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin pic.twitter.com/eoWHK8u9zV — RTL France (@RTLFrance) March 7, 2024

Le Figaro rappelle ce matin que TF1 avait déboursé un montant compris entre 70 et 80 millions d’euros pour s’offrir 28 matchs en clair de la dernière Coupe du Monde de la FIFA disputée au Qatar en 2022. Le Figaro ajoute que « selon une source proche du dossier, l’offre remise par M6 à laFIFA serait «tout à fait raisonnable» pour ce type de compétition et le nombre de matchs »

A lire aussi