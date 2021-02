Tennis – Les héros du quotidien mis en avant dans l’arbitrage vidéo de l’Open d’Australie 2021

Pour cet Open d’Australie 2021, les organisateurs ont décidé de se passer de juges de ligne et d’utiliser le « Live Electronic Line Calling », une technologie proposée par la société Hawk-Eye.

En cette période de pandémie et de crise du coronavirus, l’Open d’Australie a décidé d’honorer des australiennes et australiens qui sauvent des vies avec le programme « Behind the Line ».

Lors des annonces vocales (« Out », « fault » ou encore « foot fault ») de l’arbitrage vidéo, ce sont les voix des héros du quotidien (personnels soignants, sauveteurs, pompiers,…), enregistrées au préalable, qui seront diffusées.