Tennis – Les sponsors de Carlos Alcaraz célèbrent son premier Grand Chelem à l’US Open 2022 et sa place de numéro 1 mondial au classement ATP

Cette nuit, Carlos Alcaraz a remporté son premier titre du Grand Chelem en remportant la finale de l’US Open 2022 face à Casper Ruud. Une victoire qui lui assure la place de numéro 1 mondial au classement ATP.

Agé de 19 ans (l’espagnol est né le 5 mai 2003), Alcaraz devient le plus jeune joueur de l’histoire à occuper la première place de l’ATP Ranking (sponsorisé dorénavant par Pepperstone).

Bien évidemment, les principaux sponsors de Carlos Alcaraz ont tenu à célébrer ce premier Grand Chelem et sa place de N°1 avec différentes prises de parole sur les réseaux sociaux. C’est le cas notamment de Nike, Babolat, Rolex, BMW ou encore Elpozo.

Des partenaires qui lui verseront une prime liée à sa performance à New York et à son nouveau statut de N°1 mondial. En reportant l’US Open 2022, Carlos Alcaraz va empocher un prize money de 2,6 millions de dollars.

Reste à savoir dans quelle mesure Carlos Alcaraz marquera l’histoire du tennis dans les années à venir. Il marche pour le moment sur les traces de Rafael Nadal (Nike et Babolat) et Roger Federer (Rolex) concernant les sponsors.

Three years later, Carlos Alcaraz is following in Rafael Nadal's footsteps! pic.twitter.com/rRNweRpXrd

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022