Tennis – Maison BARNES nouveau partenaire d’Elsa Jacquemot

Il y a quelques jours, Elsa Jacquemot a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la Maison BARNES, spécialiste dans l’immobilier de luxe.

Dans le cadre de cet accord signé pour un an, la joueuse française de tennis âgée de 17 ans et N°1 mondiale chez les juniors portera les couleurs de BARNES sur ses tenues officielles. Un contrat signé par l’entremise de l’agence All In Management.