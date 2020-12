Tennis – Qui se cache derrière le nouveau logo de la WTA ?

Aujourd’hui, la WTA (Women’s Tennis Association) a présenté sa nouvelle identité visuelle. Un nouveau logo pour le circuit féminin accompagné d’une nouvelle campagne marketing « WTA For The Game ».

Conçu par l’agence de design Landor Australia, le nouveau logo de la WTA marque le retour d’une silhouette d’une joueuse de tennis, à l’image du logo de l’ATP chez les messieurs. Côté couleur, la WTA abandonne le rose pour le violet.

Pour améliorer la lisibilité du circuit féminin auprès des fans de tennis et du grand public, la WTA proposera dès 2021 la même catégorisation que celle des tournois de l’ATP. Il y aura dorénavant les WTA 1000, WTA 500, WTA 250 et WTA 125.

Welcome to the new era of the @WTA.

I play for the game and something much bigger than myself. I play for the fight.

And you all know how much love the fight 😉✊ #fightforyourdreams #WTAForTheGame pic.twitter.com/WtA9SlXKEb

— Alize Cornet (@alizecornet) December 2, 2020