Handball – Liqui Moly succède à Lidl pour le Naming de la Starligue

En début d’après-midi, la Ligue Nationale de Handball (LNH) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de Naming concernant le championnat de France de première division. Liqui Moly va succéder à Lidl.

Cet été, Lidl annonçait la fin de son contrat de partenaire-titre de la D1 de handball à l’issue de la saison 2020-2021. Un contrat de Naming débuté en 2016 évalué à 1M€ par saison.

A compter du 1er juillet 2021, la Lidl Starligue va donc devenir la « Liqui Moly Starligue ». Un contrat de Naming de 5 saisons signé par l’intermédiaire de Sport&Co. Ces dernières années, l’agence a notamment été à l’origine d’autres Naming comme la Domino’s Ligue 2, la Jeep Elite, la Saxoprint Ligue Magnus, Corsica Linea Tour de Corse,…

Dans le détail, la marque allemande d’huiles, de lubrifiants et d’additifs pour moteurs devient le partenaire principal de la Ligue Nationale de Handball. « LIQUI MOLY est une entreprise mondiale et la France est un marché très important pour nous, avec un potentiel énorme » précise Ernst Prost, Président de Liqui Moly, dans un communiqué. « La coopération avec la LNH via la LIQUI MOLY Starligue est une excellente occasion pour nous d’aider nos distributeurs français à développer ce marché avec succès en augmentant la notoriété de notre marque et en créant une demande »

Depuis plusieurs années, la marque Liqui Moly utilise le sponsoring sportif pour développer sa notoriété et son image. Dans le handball, Liqui Moly est notamment partenaire de la ligue allemande et de la Ligue des Champions. La marque a également investit les pistes de la Formule 1 (contrat jusqu’en 2022), les Chicago Bulls en 2018 ou encore les championnats du monde de hockey sur glace.

« Dans un contexte où les marques font preuve d’une grande prudence, Liqui Moly nous accorde sa confiance pour contribuer à l’atteinte d’objectifs commerciaux ambitieux sur le marché français. Cette démarche nous honore » ajoute David Tebib, Président de la LNH. « Elle est une reconnaissance de notre capacité à développer la notoriété de nos partenaires, et à intégrer des enjeux économiques en accélérant le référencement de leurs produits. Elle salue également la place qu’occupe désormais le handball sur l’échiquier du sport professionnel français. »