Tennis – SafetyCulture nouveau partenaire officiel « Workplace Operations » de l’Open d’Australie 2022

A l’occasion de l’Open d’Australie 2022, Tennis Australia a signé un nouveau contrat de partenariat avec SafetyCulture, société B2B spécialisée dans l’optimisation de la sécurité et la qualité au travail des entreprises.

Dans le cadre de cet accord de sponsoring, SafetyCulture est le nouveau partenaire officiel « Workplace Operations » du premier Grand Chelem de la saison. La société met notamment à disposition du tournoi ses différentes technologies (formation des ramasseurs de balles, alertes météorologiques,…)

« L’évènement sportif international le plus important d’Australie, suivi par plus d’un milliard de personnes dans le monde »

« L’Open d’Australie est l’évènement sportif international le plus important d’Australie, suivi par plus d’un milliard de personnes dans le monde. Il faut un travail d’équipe incroyable et des opérations réfléchies pour réussir un tel exploit » explique Darren Winterford, PDG d’EdApp, la branche formation de SafetyCulture, dans un communiqué.

Précisons que Tennis Australia utilise la technologie de SafetyCulture depuis 2017. Désormais, la société bénéficie d’une visibilité autour du tournoi. En parallèle, SafetyCulture est également sponsor du joueur australien Thanasi Kokkinakis et s’affiche sur sa tenue.

Le logo SafetyCulture est notamment visible sur les courts de Melbourne lors des retransmissions TV grâce à la publicité virtuelle utilisée pour la seconde année consécutive. Sur la gauche du terrain et de l’écran, certains partenaires du tournoi ont leur logo qui s’affiche en incrustation.

Activation – Plongez dans les coulisses du tournoi avec SafetyCulture !

Pour activer son partenariat avec l’Australian Open 2022, SafetyCulture a réalisé une série de vidéos qui vous plonge en immersion dans les coulisses et la réalité du tournoi !