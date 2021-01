Tennis – Voici les serviettes officielles des joueurs et joueuses pour Roland-Garros 2021

Cette année, Roland-Garros 2021 se déroulera du 23 mai au 6 juin. En attendant de savoir si le Grand Chelem pourra accueillir des spectateurs, le tournoi de tennis a dévoilé le look des serviettes officielles des joueurs et joueuses.

C’est « LE » produit dérivé star de Roland-Garros. Depuis 18 ans, la société Carré Blanc réalise les serviettes officielles du tournoi parisien organisé Porte d’Auteuil.

D’un point de vue merchandising, la vente des serviettes « RG » dans ses 4 références (serviette H/F + drap de plage H/F) représente environ 10% des ventes dans les allées de Roland-Garros pendant le tournoi. Lors de l’édition 2019, 30 000 serviettes ont ainsi été écoulées pendant la quinzaine dans les allées, sur la boutique en ligne ou encore dans l’un des points de vente à l’extérieur du stade (Champs-Elysées, Opéra, Trocadéro, Concorde et Porte d’Auteuil). A titre de comparaison, le célèbre chapeau panama s’est vendu à 10 000 exemplaires sur cette même période 2019.

Les serviettes Roland-Garros 2021

Pour l’édition 2021 du célèbre tournoi de tennis, Carré Blanc a décidé de mettre en avant le graphisme des lignes d’un court de tennis et celui d’une raquette sur les serviettes officielles des joueurs et des joueuses. Sur le manche, les fans de la petite balle jaune et de Roland-Garros retrouveront la mention « Paris ». L’année dernière, c’est la Tour Eiffel qui avait eu les honneurs de la serviette « RG » 2020.

Confectionnée en éponge jacquard, la serviette est déclinée en deux coloris différents pour les hommes et les femmes.

Pour les joueuses, la serviette officielle Roland-Garros 2021 arbore un coloris terre battue, bordée de bandes gris clair. Pour les joueurs, la serviette se pare d’un fond bleu marine rehaussé de bandes rouges.

Des serviettes qui sont vendues au prix de 45 euros (taille 70 x 105 cm). Comptez 75 euros pour la version drap de plage (taille 102 x 178 cm).

La serviette Roland-Garros 2021 des joueuses (45 euros)

La serviette Roland-Garros 2021 des joueurs (45 euros)