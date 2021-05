Tennis – We Are tennis (BNP Paribas) se mue en diffuseur d’un nouveau genre avec l’Open Parc de Lyon

A l’occasion du tournoi ATP 250 de l’Open Parc de Lyon disputé cette semaine, BNP Paribas renouvelle son dispositif éprouvé lors de l’Open 13 en faisant appel à des personnalités pour commenter certains matchs.

Pour faire vivre sa plateforme « We Are Tennis », la banque d’un monde qui change se transforme en diffuseur d’un autre genre.

Aux côtés du journaliste Thibault Le Rol, Sidney Govou, Jacques Monclar et Marion Bartoli viendront commenter des matchs du tournoi lyonnais. L’occasion pour BNP Paribas de proposer un contenu tennis fun et interactif directement sur la page Facebook de We Are Tennis.

Programmation :

– Jeudi 20 mai : aux alentours de 16h30 (4ème match) avec Sidney Govou

– Vendredi 21 mai : aux alentours de 16h30 (4ème match) avec Jacques Monclar

– Dimanche 23 mai : à 14h (Finale) avec Marion Bartoli

Notons que beIN SPORTS diffuse le tournoi de l’Open Parc sur ses antennes cette semaine.

https://twitter.com/WeAreTennisFR/status/1395297296057839616

En mars dernier pour le tournoi marseillais, We Are Tennis avait proposé ce dispositif en accueillant notamment quelques locaux comme Eric Di Meco, Patrick Bosso et Frédérick Bousquet. (Re)découvrez le best-of ci-dessous.