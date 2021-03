We Are Tennis va diffuser des matchs de l’Open 13 – Thibault Le Rol, Eric Di Meco ou encore Patrick Bosso aux commentaires

Cette semaine, le Palais des Sports de Marseille accueille le tournoi ATP 250 de l’Open 13 Provence. Une édition 2021 à huis clos qui a poussé les organisateurs et les sponsors à proposer de nouvelles activations pour enrichir l’expériences des fans de tennis et maximiser la visibilité du tournoi.

Quand un sponsor « se mue » en diffuseur

Parmi les initiatives, BNP Paribas va diffuser gratuitement un match par jour sur ses plateformes digitales « We Are Tennis » avec l’objectif de proposer un contenu « original, fun et interactif ». Pour cette activation de streaming en direct (plutôt rare pour un sponsor), la banque d’un monde qui change a décidé de faire appel au journaliste Thibault Le Rol (ex beIN SPORTS et ex Téléfoot La Chaîne).

Ce fin connaisseur de la petite balle jaune, bien connu des téléspectateurs de beIN SPORTS, sera accompagné de 5 personnalités marseillaises. Au casting, on retrouve Eric Di Meco, Patrick Bosso, Frédérick Bousquet, Bengous (comédien et Youtuber) et Alix Noblat (participante Koh Lanta 2020).

« L’Open 13 va se jouer à huis clos. Il est donc important pour nous de pouvoir être présent malgré tout aux côtés des fans grâce à notre plateforme We Are Tennis par BNP Paribas. Nous tenons à leur apporter toujours plus de contenus inédits afin qu’ils puissent continuer à vivre leur passion » nous précise Vincent-Baptiste Closon, responsable du sponsoring international de BNP Paribas. « Nous sommes ravis que cette initiative plaise également au tournoi car c’est aussi un moyen de le soutenir et de lui apporter de la visibilité additionnelle, ce soutien à nos partenaires est très important pour BNP Paribas en ces temps de crise. J’en profite pour remercier également beIN SPORTS qui a permis ce dispositif. Bien sûr, nous allons y apporter notre tonalité We Are Tennis, qui se veut décontracté, bienveillante, et surtout au service des fans. We Are Tennis c’est avant tout une plateforme faite par des fans de tennis pour les fans de tennis ».

Programmation We Are Tennis – Open 13 Provence :

– Lundi 8 mars : aux alentours de 17h30 (4ème match) avec Patrick Bosso, acteur et humoriste.

– Mardi 9 mars : à 17h30 (4ème match) avec Bengous, comédien et Youtuber.

– Mercredi 10 mars : à 17h30 (4ème match) avec Alix Noblat, coach sportif, participante Koh Lanta 2020

– Jeudi 11 mars : aux alentours de 19h (5ème match) avec Eric Di Meco, consultant sportif RMC Sport, ex-footballeur international vainqueur de la Champions League avec l’Olympique de Marseille.

– Vendredi 12 mars : à 17h30 (4ème match) avec Frédérick Bousquet, vice-Champion Olympique et champion du monde de natation

« Je suis enthousiaste à l’idée de participer à ma manière à cet Open 13 Provence qui donne toujours lieu à de belles confrontations. La surface rapide permet de développer un jeu offensif, c’est toujours spectaculaire à regarder. J’adore les émotions fortes et le tennis nous en offre énormément. J’essaierai de vous les faire partager lors de cette première sur les plateformes We Are Tennis ! » ajoute Eric Di Meco dans un communiqué.

Un brand content « sur-mesure » donc pour BNP Paribas qui lui permet d’alimenter sa plateforme We Are Tennis avec un contenu de premier choix.

https://twitter.com/WeAreTennisFR/status/1368486581947035650

Disputé à huis-clos, l’organisation du tournoi et le conseil départemental ont installé 1000 avatars en carton dans les tribunes. De quoi permettre aux joueurs de se sentir un peu moins seul sur le court principal et de rendre la retransmission un peu moins triste.

Pour rappel, le tournoi sera diffusé sur les antennes de beIN SPORTS, une chaîne qui propose également l’ATP 250 de Doha et le retour de Federer (avec des nouvelles chaussures à ses pieds ?).