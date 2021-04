Tokyo 2020 – Qui sont les candidats et comment seront choisis les « Porte-Drapeaux » des équipes de France Olympique et Paralympique

Mercredi, le Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) a célébré le J-100 du début des Jeux Olympiques de Tokyo en dévoilant la liste des athlètes candidats au rôle de « Porte-Drapeau » de l’Equipe de France.

Dès cette olympiade, ils seront désormais deux à être Porte-Drapeau, formant ainsi un binôme.

Pour les JO de Tokyo, 12 athlètes français sont en course pour être élus Porte-Drapeaux. 59 athlètes voteront pour désigner le binôme.

Pour les Paralympiques, 7 candidats sont en lice. Pour la première fois, le grand public votera pour élire le binôme Porte-Drapeaux de la France pour les Paralympics.

JO Tokyo 2020 – 12 athlètes dont 7 femmes et 5 hommes sont candidats pour la France

Clarisse Agbegnenou – Judo

– Judo Johanne Defay – Surf

– Surf Sandrine Gruda – Basketball

– Basketball Maïva Hamadouche – Boxe

– Boxe Kristina Mladenovic – Tennis

– Tennis Mélina Robert-Michon – Athlétisme

– Athlétisme Charline Picon – Voile

– Voile Samir Aït Saïd – Gymnastique

– Gymnastique Maxime Beaumont – Canoë-Kayak

– Canoë-Kayak Renaud Lavillenie – Athlétisme

– Athlétisme Florent Manaudou – Natation

– Natation Astier Nicolas – Equitation

Tokyo 2020 – Comment se déroule l’élection des Porte-Drapeaux de l’Equipe de France Olympique ?

Pour constituer cette liste de candidats, les fédérations olympiques ayant des athlètes qualifiés ou qualifiables pour les Jeux de Tokyo 2020 ont été invitées à désigner le nom d’un ou de deux athlètes, une femme et un homme. Ces désignations ont été menées sur la base de critères multiples dont :

• les palmarès sportifs national et international, et notamment les médailles olympiques,

• le respect et l’incarnation des valeurs olympiques, l’éthique sportive,

• la date d’entrée en compétition.

Les 31 fédérations encore en course pour les qualifications olympiques ont donc pu désigner une liste de 59 ambassadeurs (voir plus bas).

Ces 59 athlètes ambassadeurs voteront pour élire le binôme (une femme, un homme) de porte-drapeaux. Le vote se déroulera entre fin juin et début juillet. Les porte-drapeaux seront désignés par vote électronique avec huissier de justice.

Chaque ambassadeur devra voter pour un classement de 3 femmes et de 3 hommes avec la répartition de points suivante :

• Athlète n°1 – 3 points

• Athlète n°2 – 2 points

• Athlète n°3 – 1 point

Le binôme élu sera composé de l’athlète féminine et de l’athlète masculin qui ont recueilli le plus de points.

Les 59 athlètes qui votent pour désigner les Porte-Drapeaux

Pour la première fois, 4 athlètes porteront notre drapeau 🇫🇷 à Tokyo, découvrez les candidats. #UneSeuleEquipe pic.twitter.com/OEsD2p3gIK — Equipe France (@EquipeFRA) April 14, 2021

Les porte-drapeaux de la France aux Jeux Olympiques d’été depuis 1912

Le grand public va voter pour les Porte-Drapeaux des Jeux Paralympiques

Pour la première fois, un binôme homme-femme sera désigné par le grand public pour mener la délégation Française aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Le vote public sera ouvert du 1er au 30 juin.

Au total, 7 candidats sont en course (3 hommes et 4 femmes). Pour postuler, les athlètes doivent obligatoirement revendiquer un titre de champion paralympique ou médaillé.