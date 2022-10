TOP 50 des athlètes possédant le plus gros potentiel marketing en 2022 (SportsPro 50 most marketable athletes)

Aujourd’hui, le média anglais SportsPro spécialisé « sport business » publie son classement des 50 athlètes possédant le plus gros potentiel marketing (The most marketable athletes) en 2022.

Pour dresser son classement, SportsPro a attribué une note globale « Marketability Score » (sur 100) s’appuyant sur 3 composants :

Brand strength (20) : performance sportive, nationalité et profil de risque.

: performance sportive, nationalité et profil de risque. Audience et reach (50) : brand awareness and focus, engagement des abonnés et portée démographique, et perception des consommateurs

: brand awareness and focus, engagement des abonnés et portée démographique, et perception des consommateurs Economics (30) : Demande du marché, engagements sociétaux ou environnementaux, potentiel de croissance.

En s’appuyant sur les données des sociétés spécialisées (NorthStar, D-Tag Analytics, SponsorPulse et Zoomph), le classement 2022 « 50MM » est dominé par Cristiano Ronaldo avec un score de 91,21/100. Le podium est complété par Serena Williams (67,99) et Lewis Hamilton (64,58). Le premier français de ce classement est Kylian Mbappé, 19ème, avec un score de 37,78.

Découvrez ci-dessous le classement complet avec la liste composant le TOP 100.