Le Ballon d’Or 2022 se met au business du NFT

A l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 organisée ce soir, le groupe L’Equipe lance une collection NFT autour du célèbre trophée qui récompense le meilleur joueur de la saison.

Outre des produits mis en vente à destination de la communauté, le groupe L’Equipe (à qui appartient France Football) va offrir aux lauréats des 5 récompenses décernées lors de la cérémonie du Ballon d’Or (Ballon d’Or masculin, Ballon d’Or féminin, Trophée Kopa, Trophée Yachine, Trophée Müller) 5 NFTs réalisés par le crypto-artiste Léo Caillard.

En parallèle, la collection NFT Ballon d’Or destinée au grand public est construite autour de la pyrite, la pierre qui compose le socle du trophée. 2022 Fragments de Pyrite vont ainsi être proposés à des tarifs variant de 199€ à 249€.

Une propriété digitale qui sera accompagnée pour certains NFT de dotations comme un accès à la cérémonie du Ballon d’Or pendant 20 ans, des maillots dédicacés des nommés, 50 cartes limited Sorare de joueurs nommés dont Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Vinicius Junior ou encore Joshua Kimmich ou encore un droit de vote sur les potentielles orientations du Ballon d’Or dans le Web3.

En amont de la cérémonie de ce soir, 3 autres NFTs ont également été mis aux enchères. Les détenteurs de chaque NFT True Pyrite auront la chance de vivre une expérience incroyable lors de la cérémonie 2022 aux côtés des plus grands joueurs de la planète. Placés dans les premiers rangs, ils seront aux premières loges pour assister à la cérémonie.

With the NFT #ballondor, be part of the 2022 chosen to join the most private circle of football!

🎁1 out of 10 chances to win a rare premium advantage.

📅Presale on October 23rd

➡️https://t.co/D4cB2SK7KL#NFT #ballondor pic.twitter.com/CzdfszS6UZ

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 15, 2022