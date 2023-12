Tour de France 2023 : le dernier vélo de Thibaut Pinot vendu aux enchères à 12 600€

Il y a quelques jours, l’équipe cycliste Groupama-FDJ organisait une vente aux enchères de certaines pièces de la saison 2023.

Parmi les lots mis en vente, le dernier vélo de Thibaut Pinot utilisé sur le Tour de France 2023 ou encore le tifo géant à la gloire du coureur français déployé lors de sa dernière course sur le Tour de Lombardie. Pour mener à bien cette vente aux enchères, Groupama-FDJ s’est appuyé sur Catawiki, Fournisseur Officiel Memorabilia.

« C’est le vélo que j’avais lorsque j’ai traversé le Virage Pinot sur le Tour de France, devant tous les spectateurs venus me soutenir, il a une immense valeur sentimentale »

Pour s’offrir le dernier vélo utilisé sur la Grande Boucle 2023 par Thibaut Pinot, un acheteur français vivant aux Pays-Bas a déboursé la somme de 12 600€. « Un passionné de cyclisme et travaillant dans la finance » nous précise Catawiki.

Dans le détail, l’acquéreur a fait l’acquisition du modèle Lapierre Xelius SL – Taille M avec la plaque de cadre N°37. Pour rappel, les vélos« Symbiosis » étaient dessinés par une intelligence artificielle. Le tifo géant lui a trouvé preneur au prix de 520 euros.

« Ces objets sont des symboles forts de mes derniers moments dans le cyclisme. C’est le vélo que j’avais lorsque j’ai traversé le Virage Pinot sur le Tour de France, devant tous les spectateurs venus me soutenir, il a une immense valeur sentimentale » a expliqué Thibaut Pinot avant la vente. « Je suis heureux de donner la chance à un fan de l’acquérir, permettant ainsi à cet héritage de perdurer dans le temps ».

Un vélo qui est également le symbole du « Virage Pinot », l’opération organisée par la Française des Jeux avec R2 Agence digitale et l’appui de la Fédération Française de la Lose (FFL). Une initiative qui a reçu récemment le Grand Prix du Sport 2023.

« On sent beaucoup de gratitude, on s’est vraiment donné, on a mis tout notre coeur dans cette opération, les équipes ont bossé pendant plusieurs mois, c’est une récompense qui fait vraiment plaisir » nous précise Romain Gliscenstein, Head of Social & Influence chez Parions Sport.