Activation – Quand Messi rencontre des Léo avec Mastercard

Partenaire de l’UEFA Champions League et de Lionel Messi, Mastercard profite du début de la phase finale de la compétition pour dévoiler plusieurs activations.

Le prénom Léo comme point de départ

Surnommé Léo, le joueur argentin continue d’être une source d’inspiration pour les plus jeunes. Un prénom plébiscité en masse par les parents ces dernières années. Mastercard s’est ainsi intéressé à la popularité du prénom qui a augmenté de 93 % depuis les débuts de Lionel Messi en 2004 selon une étude commandée par la société.

« Alors qu’un Léo naît toutes les heures en France, il est actuellement le 2ème prénom de garçon le plus populaire, alors qu’il occupait la 16ème place en 2003. Le prénom Léonie est quant à lui passé de la 80ème à la 24ème place ».

Mastercard a analysé vingt années de données collectées par l’Insee sur les prénoms de bébés, afin d’évaluer l’impact de Lionel Messi en dehors des stades. Plus de 115 000 garçons et filles en France ont été appelés par une variante du prénom « Léo » depuis que Messi a fait son entrée sur la scène sportive en 2004. Plus de 4 600 bébés se sont vu attribuer ce prénom sur l’année 2021.

C’est donc autour du prénom Léo que Mastercard a réalisé une vidéo dans laquelle Messi vient surprendre des enfants qui répondent tous au prénom de… Léo.

Une nouvelle tenue Mastercard pour les Player Mascots

Depuis plusieurs années, Mastercard est associé au « player mascots », le programme qui gère la présence d’enfants aux côtés des joueurs au moment de l’entrée sur la pelouse.

Pour le 1/8e de finale retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain prévu ce mercredi, Mastercard a organisé un jeu concours « Priceless » pour sélectionner l’enfant qui rentrera sur le terrain avec Leo Messi.

Notons que pour cette phase finale de la compétition reine, les « player mascots » portent une nouvelle tenue, toujours aux couleurs de Mastercard au « design audacieux » conçue par « Camera Moda » et « VOS ».

« Entrer sur le terrain avant un match de l’UEFA Champions League est une expérience unique que je pourrais répéter à l’infini, sans jamais me lasser. Je suis très heureux de partager ces émotions avec les jeunes mascottes, et j’espère que cette expérience pourra leur insuffler la volonté de croire en eux-mêmes, en leur capacité à réaliser de belles performances et à poursuivre leurs rêves. » explique Lionel Messi dans un communiqué.

