L’UEFA et Disney s’associent pour booster la pratique du football féminin chez les plus jeunes

Aujourd’hui, l’UEFA et Disney ont annoncé le lancement d’un nouveau programme « Playmakers » visant à promouvoir la pratique du football chez les filles de 5 à 8 ans.

Pour le démarrage de cette initiative, 7 pays (Ecosse, Norvège, Belgique, Pologne, Autriche, Roumanie et Serbie) accueilleront les initiatives menées dans les écoles, les clubs et les associations. Les sessions de football seront notamment aux couleurs du dessin animé « Les Indestructibles 2 » de Disney et Pixar afin de plonger les participantes dans une ambiance ludique et féerique.

« Si vous voulez enseigner le football grâce au storytelling, vous devez le faire avec les meilleures histoires et Disney est le partenaire idéal pour cela », a précisé Nadine Kessler, directrice de la division féminine de l’UEFA. « En prenant de la magie Disney pour mettre en place le tout premier programme paneuropéen de football à destination des petites filles, nous leur donnerons toutes les chances de tomber amoureuse du football ». A terme, l’UEFA a pour objectif de doubler le nombre de joueuses de football féminin d’ici 2024.

Un programme qui fait écho à celui mené par la Fédération anglaise et Disney avec « Shooting Stars ».