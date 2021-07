UEFA Euro 2020 : Qui remporte le match des sponsors sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter (étude Visibrain)

A l’occasion de l’UEFA Euro 2020, les sponsors officiels multiplient les prises de parole pour activer leur partenariat. Les réseaux sociaux sont bien évidemment un terrain de jeu privilégié.

Pour en savoir plus sur la portée des partenaires de la compétition qui s’achève dimanche, la société Visibrain spécialisée dans la veille a étudié leur activité (nombre de posts), leur influence (engagement moyen) et leur notoriété (nombre de citations).

Une étude menée sur les 12 sponsors officiels de l’UEFA Euro 2020, entre le 11 juin et le 5 juillet, en prenant en compte le compte de marque le plus actif sur la thématique.

Euro 2020 – Qui remporte le match des sponsors sur Twitter ?

Sur Twitter, la thématique de l’UEFA Euro 2020 est bien évidemment l’une des principales tendances. Quelques 18,6 millions de tweets ont déjà été postés par les fans selon les chiffres de Visibrain.

Classement de l’activité

Selon Visibrain, le sponsor le plus actif est Gazprom qui avec son compte dédié au football @gazpromfootball a partagé 554 tweets sur la période étudiée. Suivent FedEx et TikTok.

Derrière le trio Gazprom, FedEx et TikTok, on retrouve Heineken (49 tweets), Booking (40 tweets), Qatar Airways (33 tweets), Vivo (24 tweets), Hisense (18 tweets), Just Eat (18 tweets), Alipay (18 tweets), Coca-Cola (11 tweets) et Volkswagen (7 tweets).

Classement de l’influence

Pour réaliser un classement de l’influence, Visibrain calcule un taux d’engagement obtenu en divisant le nombre de retweets générés par le nombre de tweets publiés.

A ce jeu, c’est le réseau social TikTok qui arrive en première position avec 37 RT par tweet en moyenne. Suivent Alipay et Vivo.

54′ – Lloris arrête un penalty

56′ – Benzema marque

58′ – Benzema double

Merci le foot ❤️#FRASUI #EURO2020 — TikTok France (@tiktok_France) June 28, 2021

Classement de la notoriété des sponsors de l’Euro 2020 sur Twitter

Pour son classement de la notoriété des sponsors, Visibrain a tout simplement pris en compte le nombre de fois où une marque est citée sur l’Euro 2020.

Depuis le début de la compétition, c’est Coca-Cola qui a le plus animé Twitter avec l’affaire Cristiano Ronaldo lors d’une conférence de presse. Selon Visibrain, Coca-Cola a généré 87 427 citations associées à l’Euro sur Twitter avec un pic à 23 350 tweets suite à la conférence de Ronaldo. Derrière, on retrouve Heineken suite à l’affaire Pogba.

et sur Instagram ?

Classement de l’activité

Sur Instagram, les sponsors de l’UEFA Euro 2020 sont également actifs pour célébrer leur soutien à la compétition, à l’exception de FedEx (0 post).

Comme sur Twitter, la marque la plus active sur Instagram est Gazprom avec son compte dédié « Gazprom Football » qui lui permet de « bombarder » sur l’Euro. Suivent Heineken et Vivo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAZPROM Football (@gazpromfootball)

Classement de l’influence des sponsors de l’Euro 2020 sur Instagram

Niveau influence, Booking prend une belle revanche sur Instagram. Le site de réservation qui génère très peu d’engagement sur la twittosphère domine sur Instagram avec plus de 94 300 likes par publication (2 posts). Un chiffre qui s’explique évidemment par la grosse communauté de suiveurs du compte, 1,5M.

Derrière Booking, on retrouve Qatar Airways avec une moyenne de 18 329 likes par post (3 publications) et Volkswagen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Qatar Airways (@qatarairways)

Classement de la notoriété sur Instagram

Enfin, au classement de la notoriété, comme sur Twitter, c’est Coca-Cola qui tire son épingle du jeu avec 2 385 citations. Le soda devrance TikTok et Heineken.

Reste à savoir comment les sponsors de l’UEFA Euro 2020 auront gagné en image de marque durant la compétition et si leur engagement leur permet de gagner des points auprès de futurs consommateurs. Pour Coca-Cola, le geste de Ronaldo est évidemment un bad buzz tant l’influence du joueur portugais est considérable. Malgré tout, les plus jeunes seront-ils sensible au message qu’a voulu faire passer CR7 en pointant du doigt les dangers que représente le soda pour la santé ?