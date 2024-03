adidas, Nike et Puma au rendez-vous des 1/4 de finale de l’UEFA Champions League 2023-2024

Depuis hier, on connait l’identité des 8 clubs qualifiés pour les 1/4 de finale de l’UEFA Champions League 2023-2024.

Ils étaient 32 au départ en phase de poules, ils ne sont plus que 8. Des clubs qui vont offrir une visibilité importante aux équipementiers à l’occasion du prochain round des quarts de finale.

Dans le détail, Nike et adidas seront à égalité en terme de représentativité avec 3 clubs. Derrière ce duo, on retrouve Puma avec 2 clubs. Les 3 équipementiers leaders du football et du sport en général seront donc les seuls au stade des 1/4 de finale.

Arsenal – adidas

– adidas Atlético de Madrid – Nike

– Nike FC Barcelone – Nike

– Nike Bayern Munich – adidas

– adidas Borussia Dortmund – Puma

– Puma Manchester City – Puma

– Puma Paris Saint-Germain – Nike

– Nike Real Madrid – adidas

Au début de la compétition et de la phase de poule, 9 équipementiers différents se partageaient les 32 clubs. Nike et adidas étaient déjà les plus représentés, à égalité avec 8 clubs.

Les tirages au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale de l’UEFA Champions League 2023-2024 ont lieu ce vendredi 15 mars à midi à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Reste à savoir si le duo Nike-adidas se retrouvera en finale ou si Puma, vainqueur de la compétition avec City, parviendra à faire le back-to-back.

