Stephanie Linnartz nouvelle CEO d’Under Armour

Il y a quelques jours, Under Armour a annoncé que Stephanie Linnartz rejoindrait l’entreprise américaine en tant que présidente, chef de la direction et membre de son conseil d’administration.

Stephanie Linnartz prendra ses fonctions à partir du 27 février 2023. Elle dirige actuellement Marriott International, chaîne hôtelière de luxe américaine. Sa nomination fait suite à une recherche approfondie et délibérée du conseil d’administration de la marque.

« Elle est une leader de la croissance éprouvée avec une expérience remarquable en matière de stratégie de marque, d’exécution omnicanal, d’acquisition et de développement de talents, et une passion pour la connectivité, l’expérience et la fidélité à la marque des meilleurs consommateurs. » a ainsi déclaré Kevin Plank, président exécutif et chef de la marque Under Armour.

