Under Armour signe avec la XFL, ligue de foot US détenue dorénavant par Dwayne Johnson, Dany Garcia ou encore RedBird Capital

En début d’année prochaine, les amateurs de football américain vont pouvoir découvrir la nouvelle version de la ligue XFL qui mise sur d’autres règles et façon de vivre un match que la surpuissante NFL.

Désormais propriété de l’acteur et ancien joueur Dwayne Johnson, son ancienne femme Dany Garcia et Gerry Cardinale (RedBird Capital), la XFL sera équipée par Under Armour. Une marque qui compte « The Rock » parmi ses ambassadeurs.

Under Armour sera ainsi le fournisseur exclusif des maillots et autres équipements des 8 équipes engagées pour la saison 2023 (Arlington Renegades, D.C. Defenders, Houston Roughnecks, Orlando Guardians, San Antonio Brahmas, Seattle Sea Dragons, St. Louis Battlehawks, Vegas Vipers).

Exciting day unveiling our NEW @XFL2023 uniforms by our official XFL partners @UnderArmour @ProjectRock

I’ve known @DanyGarciaCo since I was 18yrs old and years later, here we are 🙏🏾

Thank you to our great partners @Disney & @ESPN for the aligned vision. #grateful #54 pic.twitter.com/DnqWCytpqH

— Dwayne Johnson (@TheRock) December 8, 2022