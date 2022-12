Budweiser remet le trophée de meilleur joueur de l’histoire à Pelé

Quelques jours après la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, Budweiser a récompensé, à sa manière, le meilleur joueur de l’histoire.

4 jours après la fin de la Coupe du Monde, marqué par le sacre de l’Argentine de Leo Messi, Budweiser a voulu rendre hommage à une autre légende du football.

Sur Instagram, Budweiser et Neymar ont partagé une publication légendée d’un texte expliquant que le roi Pelé est le meilleur joueur de l’histoire. À la façon des trophées d’homme du match remis à la fin de chaque rencontre du mondial, on y voit Neymar en porter un tout en or faisant ainsi de Pelé, le meilleur de tous les temps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Budweiser Brasil (@budweiser_br)

Alors que Messi, principal ambassadeur de la marque de bière, vient de gagner la Coupe du Monde et que beaucoup considère comme le meilleur de tous les temps, Budweiser a préféré remettre ce trophée à Pelé. Triple vainqueur de la Coupe du Monde, on ne sait pas si la légende brésilienne actuellement hospitalisée a pu recevoir ce trophée. Lui, dont les récents problèmes de santé ont inquiété toute la planète football.

