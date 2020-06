La vente des premiers Fan Tokens du FC Barcelone génère 1,2 million d’euros et fait « sold out »

Hier, le FC Barcelone mettait en vente ses premiers « Fan Tokens » (crypto-monnaie) en partenariat avec Chiliz pour la blockchain et sa plateforme Socios.com.

En deux heures, les 600 000 jetons ($BAR) mis en vente au prix unitaire de 2 euros se sont écoulés, soit un total d’1,2 million d’euros. De nouveaux jetons du Barça seront mis en vente ce mercredi 24 juin avec cette fois-ci un prix fixé en fonction de l’offre et la demande.

Avec ces jetons virtuels, les fans peuvent notamment participer à différentes activations du club et être récompenser pour leur activité. En ce moment, il est par exemple possible d’obtenir sa présence sur la panneautique LED lors des matchs au Camp Nou ou bien encore de choisir une oeuvre réalisée par un fan qui sera exposée dans le vestiaire des joueurs.

« Socios.com existe depuis un peu plus de 6 mois. Aujourd’hui, les fans comprennent les avantages de posséder des Fan Tokens et les bénéfices que nous pouvons apporter comme offrir des opportunités sans précédent avec les clubs et vivre des expériences inoubliables » précise Alexandre Dreyfus, CEO & Founder de Chiliz et Socios.com. « Le football est un jeu mondial et le soutien s’étend bien au-delà du stade, de la ville et du pays du club. Pour les plus grands clubs au monde, 99,99% de leur soutien se trouve en dehors du stade. Le fait que les Fan Tokens du FC Barcelone aient été achetés dans 106 pays en témoigne ».

Monétiser sa communauté digitale à travers le monde

Depuis plus d’un an, la plateforme Socios.com offre aux acteurs du sport professionnel la possibilité de monétiser leurs communautés digitales respectives. Comment ? En proposant aux fans de participer à certaines décisions, participer à des concours, moyennant finance grâce à l’achat de Fans Tokens (jetons virtuels) sur l’application. Un procédé qui pourrait bien tirer son épingle du jeu en cette période de crise sanitaire qui éloigne les fans des stades (et de rentrée d’argent pour les clubs).

A titre d’exemple, le PSG a proposé récemment aux utilisateurs de participer au choix du prochain message qui sera inscrit sur le brassard de capitaine la saison prochaine.

Partenaire d’organisations comme le PSG, le Barça, la Juventus, l’AS Roma, Galatasaray, l’Atlético de Madrid ou encore l’UFC, Socios a récemment signé un partenariat avec Sportfive (anciennement Lagardère Sports) pour accélérer la signature de partenariats avec des acteurs sportifs. En 2020, Socios.com tablerait ainsi sur une cinquantaine de partenaires.