Vers un changement de nom de la Ligue 1 ? Vincent Labrune explique qu’une réflexion est ouverte

Ce matin, Vincent Labrune, Président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) participait à la première édition du festival « Demain Le Sport » organisé par Franceinfo, L’Équipe et France Télévisions.

Lors de son intervention, le Président de la LFP a dressé un état des lieux du Championnat de France de Football de première division, la Ligue 1 Uber Eats.

Sans parler de l’aspect Naming, Vincent Labrune a évoqué la possibilité de changer le nom Ligue 1 dans le futur. « On doit développer une culture spectacle autour de notre marque phare, La Ligue 1. Marque qu’il faudra sans doute dépoussiérer et rebaptiser dans le cadre de ce projet. […] C’est une réflexion que nous sommes obligés d’avoir dans le cadre d’un projet totalement nouveau et neuf, on ouvre une réflexion ».

Pour rappel, le nom « Ligue 1 » a été introduit en 2002 et a remplacé l’appellation Division 1 (D1).

#DemainLeSport « On doit développer une culture spectacle autour de la Ligue 1. Une marque qu’il faudra sans doute dépoussiérer et rebaptiser », explique Vincent Labrune, président de LFP@franceinfo @lequipe @Francetele pic.twitter.com/pRLaauNxTb — franceinfo (@franceinfo) September 22, 2022

Partagez vos idées de nouveau nom

Pour vous, quel serait le nom idéal pour notre championnat de France de football dans les années à venir ?

On vous invite à partager vos idées à travers le hashtag #UnNouveauNomPourLaLigue1 sur Twitter. On partagera les meilleures idées.