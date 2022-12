VivaTech 2023 : Un espace dédié à l’innovation dans le sport avec « Future of Sport » en partenariat avec Global Sports Week

La semaine dernière, Global Sports Week a annoncé son association avec Viva Technology, le plus grand événement startups et tech en Europe organisé à Paris.

Lancé en 2020 par Lucien Boyer, Laurent Damiani et Arnaud Drijard, Global Sports Week revient dans un nouveau format en 2023 avec un espace dédié à l’innovation dans le sport de 9 000m2 lors de Viva Technology (17-17 juin 2023).

Pendant 4 jours, « Future of Sport » proposera pour le VivaTech 2023 des conférences, des débats et des ateliers collectifs. L’espace mettra également en avant les innovations des acteurs du sport.

« Notre partenariat avec Viva Technology, rendez-vous incontournable de l’innovation, permet de donner une nouvelle dimension à Global Sports Week en offrant à tous les acteurs du sport de partager leurs enjeux, créer des synergies, identifier de nouvelles solutions au contact des experts technologiques, des chercheurs, des investisseurs et et des leaders économiques rassemblés par Viva Technology » explique Lucien Boyer, Président et Co-fondateur de Global Sports Week, dans un communiqué.

Les thématiques annoncées :

– L’amélioration de la performance et de l’expérience des sportifs de haut niveau et de tous les pratiquants (data, équipements, objets connectés, sécurité, etc.) ;

– La transformation de l’industrie et du commerce de l’équipement sportif (tech au service du design, de la personnalisation, de la logistique, de la circularité, etc.) ;

– La transformation dans l’organisation et la diffusion des grands événements sportifs (modèles de gouvernance et de livraison, nouveaux formats de compétition, nouveaux formats médias, stade connecté, blockchain, sécurité, etc.) ;

– La nouvelle économie du sport (sponsoring responsable, nouveaux modèles de financement, marketing digital, nouveaux droits médias, etc.) ;

– L’engagement et l’expérience des fans, et notamment des nouvelles générations (rôle des athlètes, NFT, métavers, influence, etc.) ;

– L’eSport ;

– La transformation écologique du sport (nouvelles énergies et efficiences des sports mécaniques et nautiques, green tech, etc.) ;

– L’innovation au service des enjeux sociétaux (handicap, parité, inclusion, santé, bien-être,

éducation)

« Alors que la France s’apprête à accueillir les plus grands événements sportifs mondiaux et au moment où ce secteur connaît une transformation sans précédent grâce à la tech et au digital, nous voulions mettre l’innovation dans le sport à l’honneur de l’édition 2023 de VivaTech » ajoute François Bitouzet, Directeur Général de Viva Technology.

Pour rappel, la troisième édition de Global Sports Week Paris organisée en 2022 s’est déroulée à l’Accor Arena.