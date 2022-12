Sponsoring – LDLC aligne ses investissements entre l’équipe féminine et masculine de l’ASVEL

La semaine dernière, le club féminin de basket LDLC ASVEL a annoncé la prolongation de son contrat de partenariat avec le groupe LDLC (high-tech et matériel informatique).

Plus qu’une prolongation, LDLC ASVEL Féminin explique dans un communiqué que la société présidée par Laurent de la Clergerie a décidé de monter son partenariat avec l’équipe féminine au même niveau que son engagement avec l’équipe masculine.

« Nous nous devons d’intégrer davantage les femmes dans la société. Apporter un soutien à LDLC ASVEL Féminin identique à celui de l’équipe masculine va permettre au club d’atteindre son double objectif sportif et d’entreprise à mission. C’est un club, unique, très cher à mon coeur. Je suis fier que mon engagement permette à chaque femme d’accomplir ses ambitions. » explique le dirigeant de la société dans un communiqué.

Désormais, le Groupe LDLC est désormais lié au club féminin présidé par Tony Parker jusqu’en juin 2027 (contrat de 4 ans). Aucun montant n’a été communiqué officiellement sur le nouvel accord. Un an après avoir scellé un partenariat de Naming de 10 saisons avec l’ASVEL, LDLC avait étendu le Naming à l’équipe féminine en 2019.

« Le Groupe LDLC s’associe à l’équipe de basket féminine pour développer ses engagements d’Entreprise à mission. Ainsi, des passerelles vont être créées afin que LDLC ASVEL Féminin puisse soutenir le Groupe LDLC dans l’atteinte de certains objectifs. LDLC ASVEL Féminin aidera ainsi le revendeur informatique dans le recrutement de vendeuses et d’étudiantes afin de renforcer la parité au sein des magasins LDLC et de L’École LDLC. Le club viendra aussi dispenser auprès des équipes du Groupe LDLC des modules de formations ayant pour thématiques le management et la mixité professionnelle » ajoute le communiqué.

Pour rappel, LDLC n’est plus visible sur les faces avant des maillots des équipes LDLC ASVEL depuis cette saison et la signature d’un contrat sponsoring avec Smart Good Things. L’implication du groupe High Tech semble bien aller au delà de la visibilité.

