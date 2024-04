Voile – BYD Partenaire Officiel de The Transat CIC 2024

La semaine dernière, The Transat CIC a annoncé la signature d’un partenariat avec le constructeur automobile BYD.

Déjà sponsor de l’UEFA Euro 2024, BYD fait son entrée dans le sponsoring voile avec ce contrat signé avec OC Sport Pen Duick, l’organisateur de cet évènement qui débutera la 28 avril.

« OC Sport Pen Duick, filiale du Groupe Le Télégramme, est heureuse d’accueillir BYD, marque pionnière dans les véhicules à nouvelle énergie, en tant que Partenaire Officiel de l’édition 2024 de The Transat CIC. Ce partenariat avec une entreprise innovante et leader dans son domaine s’inscrit dans notre volonté d’organiser nos évènements de la manière la plus responsable possible », explique Joseph Bizard, Directeur Général d’OC Sport Pen Duick, dans un communiqué. « Cette année, nous avons décidé de mettre le transport maritime vélique à l’honneur sur la course. Grâce au partenariat avec BYD, engagée tout comme nous en faveur de la protection de l’environnement, nous allons encore plus loin en matière de responsabilité environnementale ».

« Il existe de grandes synergies entre nos organisations. Comme The Transat CIC, nous visons à inspirer à travers des expériences sportives positives. BYD se consacre à rendre l’e-Mobilité accessible à tous, et, en tant que partenaire de The Transat CIC, nous sommes impatients de présenter de nouveaux produits avec des technologies innovantes à Lorient, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus vert pour les évènements sportifs » ajoute Jean-Briac Dalibard, PR Manager de BYD.

Outre une présence sur le Village de la course à Lorient (23 au 28 avril), BYD mettra à disposition de l’organisation des véhicules à énergie nouvelle.

