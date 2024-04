Smart Good Things, sponsor de l’ASSE, en liquidation judiciaire

Smart Good Things, sponsor depuis juin 2022, est en redressement judiciaire et ne versera pas la totalité des sommes qu’elle devait à l’AS Saint-Étienne.

Fondée par Serge Bueno, l’entreprise était devenue, à l’aube de la saison 2022/23, le partenaire majeur de l’AS Saint-Étienne.

Affiché sur le maillot du club, Smart Good Things propose « une gamme de préparations en poudre pour boissons instantanées » et était même rentré en bourse en septembre 2022. La légende du basket Tony Parker était devenu actionnaire de la société en avril de la même année avant que Smart Good Things ne devienne sponsor maillot de LDLC ASVEL.

Mais en avril 2024, Smart Good Things est sur le point de mettre la clé sous la porte. Une situation qui force le sponsor à ne pas pouvoir honorer la troisième année de son contrat avec l’ASSE comme le souligne Le Progrès et le relaie peuple-vert.fr. Si le contrat tourne autour du million d’euros annuel, en interne, on tempère la situation, « Ça ne va pas changer la vie de l’ASSE, car on nous a déjà versé une grande partie et qu’il nous restait peu à recevoir ».

Quoiqu’il en soit, le manque à gagner pour le club est bien là. Reste désormais à savoir qui remplacera Smart Good Things en tant que sponsor principal de l’AS Saint-Étienne. Une chose est sûre, les nouvelles tenues des Verts confectionnées par hummel seront dévoilées lors du Tournoi des 7 Collines organisé en juillet.

À lire aussi