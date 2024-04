Le family office Holnest (Jean-Michel Aulas) en discussions exclusives pour le rachat de la LDLC Arena

Ce matin, OL Groupe, qui change officiellement de nom pour devenir Eagle Football Group, annonce des négociations exclusives avec la société Holnest concernant la vente de la LDLC Arena.

Dans le détail, le family office détenu notamment Jean-Michel Aulas mène des discussions exclusives et confidentielles qui peuvent s’étendre jusqu’au 31 mai 2024.

Eagle Football Group souhaite ainsi céder la totalité des actions de la société OL Vallée Arena qui exploite la LDLC Arena située à proximité du Groupama Stadium.

« Ces discussions exclusives ont été préalablement autorisées par le conseil d’administration. Le closing interviendrait sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles. Le projet de cession de cet actif s’inscrit dans le cadre de la stratégie développée par Eagle Football, notamment le recentrage sur les activités de football masculin. » explique le communiqué.

Combien vaut la LDLC Arena ?

Si les discussions aboutissent entre John Textor et Jean-Michel Aulas qui gère son family office avec son fils Alexandre, quel sera le prix de la transaction ?

Il y a quelques mois, lors de notre visite du chantier de la salle indoor, nous avions eu quelques précisions sur le montant des travaux et son financement. « La LDLC Arena est financée à 100% par OL Groupe, nous nous sommes appuyés sur nos fonds propres et nous sommes sur un crédit bail immobilier de 15 ans. Le coût global est de 141 millions d’euros, construction, frais de maîtrise d’ouvrage et foncier inclus » nous expliquait Xavier Pierrot, directeur général adjoint d’OL Groupe en charge de la LDLC Arena. Une salle pour le sport et les concerts qui accueille certains matchs de l’ASVEL.

