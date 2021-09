Weleda nouveau Fournisseur Officiel de la Fédération Française de Handball

Cette semaine, la Fédération Française de Handball a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Weleda jusqu’en 2024.

Dans le cadre de cet accord, Weleda (Cosmétique naturelle, huiles…) devient Fournisseur Officiel des équipes de France. « C’est une grande fierté pour Weleda d’accompagner ces belles équipes. Nos produits sont conçus pour préserver le bien-être et l’équilibre de tous et le sport s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Notre collaboration est donc naturelle et nous espérons que nos produits à base d’arnica, « l’or des champions » soient leurs meilleurs alliés ! » précise Françoise Kessler, Directrice marketing de Weleda, dans un communiqué.