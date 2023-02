XV de France : Le Slip Français dévoile une collection de sous-vêtements « France Rugby » soutenue par Vincent Clerc

Depuis quelques années, le XV de France est redevenu attrayant et désirable grâce à ses performances sportives et l’image que la sélection nationale – à travers ses joueurs – dégage. On ne parle pas ici des affaires liées à Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby.

A quelques mois de la Coupe du Monde de Rugby 2023 organisée en France, la FFR a signé un contrat de licence avec la marque « Le Slip Français » fondée par Guillaume Gibault en 2011.

L’occasion de proposer aux supporters une large gamme de sous-vêtements aux couleurs de France Rugby (caleçons, boxers, slips, chaussettes, soutien-gorge). Un partenariat négocié par l’agence IMG Licensing en charge de la commercialisation exclusive des droits de licence pour la marque « France Rugby ».

Pour soutenir cette collection, Le Slip Français s’est également associé à Vincent Clerc, ancien joueur du XV de France et consultant rugby pour France Télévisions.

Du coté des prix, comptez 40€ pour le slip en coton, 50€ le caleçon, 21€ la paire de chaussettes, 45€ le boxer et 60€ le soutien-gorge foulard.

Outre cette collection « France Rugby », Le Slip Français propose également une collection « France Olympique » grâce à un contrat de licence officielle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Il y a quelques années, Le Slip Français avait déjà mis un pied dans le sport avec une collaboration avec Roland-Garros, c’était en 2016.