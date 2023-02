Orangina nouveau fournisseur officiel du Tour de France (2023-2025)

Ce matin, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Orangina concernant le Tour de France et sa déclinaison féminine.

Dans le détail, la marque de soda qui appartient au groupe Suntory Beverage & Food à devient Fournisseur Officiel du Tour de France pour les 3 prochaines éditions, soit de 2023 à 2025. Orangina sera notamment présent dans la Caravane Publicitaire du Tour de France et partira à la rencontre des millions de spectateurs présents aux bords des routes chaque année.

« Secouer les routes du Tour »

Comme nous le précise Orangina, la marque va déployer 4 véhicules au sein de la Caravane du Tour. « L’objectif sera de remettre la recette historique d’Orangina dans le coeur et la main des français avec pour claim « secouer les routes du Tour » nous explique la marque.

« Avec le Tour de France, Orangina marque clairement sa volonté de se rapprocher de ses consommateurs en allant sur le territoire de l’émotion, de l’attachement des français à cet événement ancré dans notre patrimoine culturel et sportif » explique Arnaud Jobard, directeur commercial Suntory Beverage & Food France, dans un communiqué. « Pour nos clients distributeurs c’est une formidable opportunité d’animer la marque en point de vente. »

« Orangina marque clairement sa volonté de se rapprocher de ses consommateurs en allant sur le territoire de l’émotion »

Un partenariat qui sera également activé côté produit avec le lancement de 3 canettes Orangina en édition limitée aux couleurs du Tour de France. Elles illustreront « Les routes les plus secouées du Tour de France », représentant deux étapes du Tour de France 2023 et une étape majeure du Tour de France Femmes avec Zwift 2023.

« Nous sommes fiers de pouvoir annoncer la signature de cet accord de partenariat entre Orangina et le Tour de France. Le rapprochement de ces deux références résonne pour nous comme une véritable évidence » ajoute Pierre Decroix, directeur général Suntory Beverage & Food France. « Cette collaboration va générer une mobilisation et un engagement collectifs de nos consommateurs, de nos clients et de nos équipes autour de cet événement fédérateur immanquable. Aujourd’hui marque une première et nouvelle étape dans notre relation avec le Tour de France durant les trois prochaines années ».

« On reconnaît au premier coup d’œil et même à l’aveugle une bouteille d’Orangina. L’objet comme la boisson se sont installés dans la mémoire collective » ajoute Yann Le Moënner, directeur général d’A.S.O. « On ne peut que constater un point commun particulièrement puissant avec le Tour de France, et la rencontre entre ces deux « monuments » de la culture française se fait donc d’une façon tout à fait naturelle. Nous nous attendons à une relation rafraichissante et pétillante, bien sûr ».

Orangina, un historique dans le rugby et le handball

Pour rappel, Orangina ne débute pas dans la communication par le sport, le sponsoring et l’évènementiel sportif.

Par le passé, la marque a été partenaire de la Fédération Française de Handball, Partenaire du XV de France ou encore sponsor du RC Toulon en TOP 14. Orangina a également été partenaire du Tournoi des 6 Stations.

Tour de France – Orangina, un peu d’histoire et de storytelling

Pour accompagner l’officialisation de ce nouveau partenariat, le Tour de France et Orangina ont évidemment travaillé les archives pour alimenter la communication. Voici le texte.

« Les premières bouteilles d’Orangina ont été dégustées sous le soleil de l’été 1936, alors que la 30e édition du Tour de France se jouait entre le Belge Sylvère Maes et le Français Antonin Magne. Un peu plus tard, en 1954, la boisson pétillante qui s’était déjà fait une place de choix dans le cœur des consommateurs, s’offrait aussi une mini-excursion sur le Tour. À l’époque, Orangina avait sponsorisé la 4e étape, Rouen-Caen, sur laquelle le tenant du titre Louison Bobet avait pris la tête du classement général. Le hasard venait de placer la petite bouteille jaune sur le chemin du Maillot Jaune : ils seront maintenant amenés à se côtoyer de façon plus durable, grâce à ce premier partenariat d’envergure concernant les trois éditions à venir.

Par l’intermédiaire de campagnes de publicité toujours innovantes et « secouées », Orangina s’est affirmée comme le Tour, depuis plusieurs décennies, dans l’univers visuel des téléspectateurs français. À ce titre, ils s’inscrivent tous les deux à leur façon dans notre patrimoine culturel national. C’est donc sur les routes du Tour qu’Orangina s’apprête à secouer sa pulpe en se lançant sur près de 3 500 kilomètres à la rencontre du public. L’occasion pour elle d’y faire redécouvrir sa recette historique et iconique, au bon goût d’orange et aux fines bulles rafraîchissantes. »

