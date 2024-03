L’INSEEC (OMNES) nouveau fournisseur officiel de l’Olympique de Marseille, un cursus co-brandé

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec OMNES Education qui devient Fournisseur Officiel.

Dans le cadre de cet accord en cours jusqu’au moins juin 2025, l’école de management INSEEC proposera un cursus de bac +3 (Bachelor) à bac +5 (Master of Science) sur le campus Marseille Provence en co-branding avec l’OM pour « offrir à des étudiants passionnés par les métiers du management et de l’industrie du sport, l’opportunité unique de se former dans un environnement d’excellence éducative. »

Le cursus ouvre ses portes en septembre 2024. Le contenu des cours sera enrichi par des interventions de différents secteurs de l’Olympique de Marseille. Des cours auront notamment lieu au sein de l’Orange Vélodrome, « offrant ainsi une immersion inégalée dans le monde du sport professionnel ».

« Nous portons chez OMNES Education les valeurs d’excellence éducative afin de guider les jeunes à trouver leur juste place dans le monde professionnel. C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité nouer un partenariat avec le club Olympique de Marseille pour offrir aux jeunes de la région une expérience unique dans la découverte de cet univers du sport, tout en favorisant leur insertion dans le monde professionnel, grâce au rayonnement du club auprès des acteurs économiques partenaires » explique Sylvain Coulange, Directeur du Campus Marseille Provence d’OMNES Education, dans un communiqué.

