France Télévisions dévoile son dispositif pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022

Plus de 360 heures de diffusion télé, une chaîne numérique créée pour l’occasion… France TV Sport met le paquet pour faire vivre de près les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 (4 au 20 février) à ses téléspectateurs.

« Les Jeux Olympiques d’hiver arrivent chez vous », promet France Télévisions à ses téléspectateurs à trois semaines du début des JO d’hiver de Pékin.

Le diffuseur officiel en clair des Jeux et partenaire historique de l’olympisme en France met en place un dispositif exceptionnel avec plus de 360 heures de programmes sur France 2 et France 3. Mieux encore, le groupe crée la chaîne numérique « Beijing h24 » disponible sur france.tv sur laquelle seront diffusées 450 heures de direct et replay.

Un plateau virtuel avec vue sur Pékin, Yanqing et Chongli

De 2h30 du mat jusqu’à 17h30

Pour que ses téléspectateurs ne loupent pas une miette de ces Jeux d’hiver chinois, France TV Sport proposera du direct de 2h30 à 17h30 chaque jour, soit 16 heures par jour en continu. Comme pour l’édition estivale ou le Tour de France, il faudra zapper entre France 2 et France 3 (attention à la bascule). Cécile Grès, Céline Rousseau, Claire Vocquier Ficot et Laurent Luyat assureront la continuité du direct en plateau.

Chaque jour, de 17h30 à 18h30, un récap de la journée sera fait dans JO Club. Laurent Luyat reviendra sur les épreuves du jour et accueillera en plateau les médaillés français. Les soirs, à 20h45, Fabien Lévêque présentera TLS Spécial Pékin 2022 depuis Paris. Enfin, les dimanches 6, 13 et 20 février, l’émission Stade 2 sera consacrée à ces Jeux.

La grande nouveauté de ces Jeux de Pékin pour l’offre france.tv, c’est la création d’une chaîne digitale en continu baptisée « Beijing h24 ».

Cette chaîne 100 % images sera lancée dès la toute première épreuve de ces Jeux le mercredi 2 février à 13h05 et diffusera en non-stop, 24 h/24, 7 jours/7, l’intégralité des épreuves en direct, en différé ou en replay jusqu’au 20 février. L’objectif de la chaîne étant d’offrir une approche complémentaire de l’offre linéaire en direct et ainsi donner la possibilité à chacune et chacun de suivre en live le plus grand nombre d’épreuves.

« Le plateau virtuel propose un environnement changeant qui suit la course du soleil et qui de jour comme de nuit affiche des humeurs différentes »

« Pour ces Jeux d’hiver de Pékin, nous souhaitons être dans la continuité de Tokyo dont le dispositif a été récompensé à de multiples reprises, notamment aux Olympic Golden Rings Awards du CIO. Avec une identité forte, la volonté est d’arriver à mettre en un seul lieu l’ensemble des sites olympiques. C’est, pour nous, une manière visuelle d’affirmer que, durant les Jeux Olympiques, France Télévisions est partout, tout le temps. Le plateau virtuel propose un environnement changeant qui suit la course du soleil et qui de jour comme de nuit affiche des humeurs différentes, animées par les plus beaux exploits sportifs », explique Didier Fraisse, réalisateur pour France Télévisions.

Les cérémonies d’ouverture et clôture sur France 2

Églantine Éméyé et Alexandre Boyon présenteront les cérémonies d’ouverture et de clôture depuis le stade national de Pékin les 4 et 20 février à 13 heures sur France 2.

Ils seront accompagnés de Bruno Gensburger, ancien diplomate-interprète à l’ambassade de France en Chine pendant de longues années, qui témoignera et réagira aux différents tableaux proposés lors de ces événements.

Les listes des journalistes et consultants par sport :

Biathlon : Alexandre Boyon et Marie Dorin-Habert (consultante)

Alexandre Boyon et Marie Dorin-Habert (consultante) Bobsleigh-luge-skeleton : Marie-Christelle Maury et Bruno Thomas (consultant)

Marie-Christelle Maury et Bruno Thomas (consultant) Curling : Claude Eymard et Pauline Jeanneret (consultante)

Claude Eymard et Pauline Jeanneret (consultante) Hockey sur glace : Laurent Bellet et Laurent Meunier (consultant)

Laurent Bellet et Laurent Meunier (consultant) Patinage artistique : Nelson Monfort, Annick Dumont (consultante) et Philippe Candeloro (consultant)

Nelson Monfort, Annick Dumont (consultante) et Philippe Candeloro (consultant) Patinage de vitesse / short track : Benoît Durand et Alexis Contin (consultant)

Benoît Durand et Alexis Contin (consultant) Saut à ski et combiné nordique : David Sandona et Fabrice Guy (consultant)

David Sandona et Fabrice Guy (consultant) Ski acrobatique : Maxence Regnault, Claire Vocquier Ficot, Marie Martinod (consultante saut half-pipe), Guilbault Colas (consultant bosses) et Enak Gavaggio (consultant ski cross)

Maxence Regnault, Claire Vocquier Ficot, Marie Martinod (consultante saut half-pipe), Guilbault Colas (consultant bosses) et Enak Gavaggio (consultant ski cross) Ski alpin : Alex Pasteur, Carole Montillet (consultante) et Luc Alphand (consultant)

Alex Pasteur, Carole Montillet (consultante) et Luc Alphand (consultant) Ski de fond : Alexandre Boyon, David Sandona et Aurore Jean (consultante)

Alexandre Boyon, David Sandona et Aurore Jean (consultante) Snowboard : Maxence Regnault, Mirabelle Thovex (consultante) et Mathieu Crépel (consultant)

Pékin en chiffres

14 ans après avoir organisé les Jeux Olympiques d’été, la capitale chinoise remet ça. Avec la réception de ces 24e Jeux Olympiques d’hiver, Pékin devient la première ville de l’histoire à accueillir les éditions estivales et hivernales.

16 jours de compétition

de compétition Plus de 3 000 athlètes

15 sports

109 épreuves (dont 7 nouvelles)

Côté sportif, la France tentera de battre son record de 15 médailles obtenues à Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018.

Horaires et programme TV des JO d’hiver Pékin 2022 (France Télévisions)

et les Paralympiques ?

Du 4 au 13 mars 2022, France Télévisions proposera près de 60 heures de programmes sur ses antennes et l’intégralité des épreuves sur france.tv.

Sur France 3, tous les jours en direct de 6H à 11H30. Le magazine Para Club présenté par Laurent Luyat reviendra, avec les journalistes et consultants de France tv sport, sur les épreuves de la journée et accueillera sur le plateau les médaillés olympiques français. Un mag diffusé du lundi au vendredi de 14H00 et à 13H00 le week-end. Tous les jours, le magazine « TLS spécial Pékin 2022 » sera diffusé à 20H45 et le dimanche le magazine « Stade 2 Spécial Pékin 2022 » à 20H05.