TF1 – « Le Mag » de Denis Brogniart vous plonge dans les coulisses des Bleus à Doha grâce à la 3D temps réel

Diffuseur de 28 en matchs en clair de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, la chaîne TF1 prolonge le plaisir les soirs de match avec « Le Mag » présenté par Denis Brogniart.

Pour enrichir l’expérience visuelle des téléspectateurs, TF1 a collaboré avec Kennedy Agency pour imaginer et réaliser le plateau du Mag.

« C’est plusieurs mois de production, depuis le concept artistique et de nombreux dessins/roughs/story-boards, jusqu’à la fabrication 3D du plateau et du stade de Lusaï » nous explique Ludovic Mayeux, Directeur Artistique de Kennedy Agency.

De nombreuses séquences avec en toile de fond les espaces utilisés par les Bleus ont donc été mis en scène lors de nombreuses émissions (vestiaire, salle de musculation,…). « Un repérage en amont par les équipes de TF1, nous a permis de visualiser les espaces des bleus. A partir de ces sources, nous avons reconstitué chaque espace de la manière la plus fidèle. Le travail réalisé à l’antenne n’a pu se faire sans les équipes de la direction artistique de TF1 ainsi que les collaborateurs en régie et le réalisateur des matchs et des Mag. Nous opérons ensemble pour obtenir le meilleur résultat ».

« Unreal est à ce jour le moteur de rendu le plus puissant pour du temps réel »

😲 @DenisBrogniart vous emmène dans les vestiaires de l’équipe de France Repas d’avant-match, consignes tactiques, musique pour se focus… Vous saurez tout sur l’intimité des Bleus ! #FRAUSA pic.twitter.com/bwQBbexzmA — TF1 (@TF1) November 21, 2022

Un vestiaire remodélisé en 3D temps réel par une technologie nommée Unreal Engine. « En terme de workflow, nous travaillons avec Unreal édité par Epic Game pour obtenir un rendu ultra-réaliste. Unreal est à ce jour le moteur de rendu le plus puissant pour du temps réel. Il est utilisé historiquement pour du jeu vidéo, mais aujourd’hui, nous avons trouvé l’outil idéal pour nos productions 3D captées en temps réel. Nous travaillons depuis 10 ans avec cette technologie, nous avons acquis un process et une expertise appliquée » ajoute Ludovic Mayeux.

Une utilisation de la technologie qui a notamment offert aux téléspectateurs une séquence fitness animée par Denis Brogniart et Adil Rami dans la salle de sport des Bleus, en réalité virtuelle.

