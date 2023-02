28 500 personnes sont attendues au Parc des Princes pour l’entraînement public du PSG

11 ans après le dernier entraînement public du club, le PSG effectuera une séance d’une heure vendredi au Parc des Princes devant un peu moins de 30 000 supporters.

« En cette période décisive pour la saison sportive du Club, tous les supporters Rouge & Bleu sont invités à prendre part à la préparation parisienne » explique ainsi le Paris Saint-Germain. Invité ? Pas tous ! Même si les abonnés pouvaient obtenir une place gratuitement, d’autres ont du débourser entre 5 et 15€ pour assister à cet entraînement d’une heure.

Même si ce prix semble ridicule face aux tarifs astronomiques des places les jours de match, il n’en fallait pas plus pour créer la polémique sur les réseaux sociaux.

tant que des boulets seront prêts à payer… — Forensis (@Forensis42) February 22, 2023

À date, 28 500 supporters sont attendus demain dans les tribunes du stade, comme nous le précise le club.

Notons que chaque abonné a aussi bénéficié de deux invitations et d’une priorité d’achat pour deux places supplémentaires. 1 000 enfants issus de la Fondation Paris Saint-Germain ainsi que les académies et les salariés du club seront également présents dans les tribunes.

À trois jours d’affronter l’ennemi Marseillais et dans un contexte particulier pour le club, le PSG veut rassembler ses supporters. Prévu entre 17h30 et 18h30, il était certainement plus pratique d’organiser cette séance ouverte au public dans son stade plutôt qu’au Camp des Loges. Trop loin pour beaucoup de fans.

Quoiqu’il en soit, le PSG a trouvé un moyen d’utiliser le Parc des Princes alors que son activité était au point mort durant cette semaine de vacances scolaire. Même dans une période sportivement compliquée, Paris sait rayonner sur le plan business.

