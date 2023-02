Après la F1, le golf et le tennis, la NFL débarque sur Netflix avec la série « Quarterback »

La série documentaire Netflix intitulée « Quarterback » suivra la saison 2022/23 sur et en dehors des terrains à travers certains joueurs de la NFL.

Fan de NFL, encore un peu de patience. Ce nouveau programme arrivera à l’été 2023 sur Netflix. Il offrira des moments inédits de la saison de Patrick Mahomes, Kirk Cousins mais aussi Marcus Mariota. Pour la première fois, Netflix a pu suivre ces trois quarterbacks dans les coulisses d’une saison de National Football League (NFL) marquée par le sacre des Kansas City Chiefs et le titre de MVP de Mahomes.

« Je suis ravi que les fans aient un aperçu exclusif des coulisses d’une saison inoubliable pour toute l’organisation des Chiefs et pour ma famille », explique Patrick Mahomes. Sa société 2PM Productions produira d’ailleurs ce tv-show avec NFL Films et Omaha Productions . « Cette nouvelle série Netflix montrera le temps, la préparation et l’équilibre qu’il faut pour être un quarterback de NFL et jouer au plus haut niveau ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Netflix et nous ne pourrions être plus enthousiastes pour notre premier projet ensemble », a déclaré Ross Ketover, cadre de NFL Films. « NFL Films et Netflix partagent une passion pour la narration dynamique, et l’opportunité de poursuivre notre relation solide avec Peyton et Omaha Productions est une de celles qui nous enthousiasment énormément. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Patrick Mahomes, Kirk Cousins ​​et Marcus Mariota de nous avoir accordé un vue extraordinaire de ce qu’il faut pour être quarterback dans la NFL. »

Le football américain et Netflix n’en sont pas à leur première collaboration. La plateforme diffusait déjà une série documentaire intitulé « Last Chance U ». Elle suivait de jeunes joueurs d’université rêvant de devenir professionnels.

« Formula 1 : pilotes de leur destin », « Break Point », le golf et maintenant « Quarterback ». Netflix se diversifie de plus en plus dans son offre sportive. Dans les mois à venir, Netflix diffusera également son programme tournée autour du Tour de France.

