3 000 maillots achetés par les fans du FC Barcelone dans les tribunes du Camp Nou pour le match contre l’Atlético de Madrid

A l’occasion de la réception de l’Atlético de Madrid ce soir dans le cadre de la 33ème journée du championnat d’Espagne, le FC Barcelone va installer 3 000 maillots achetés par des fans dans les tribunes du Camp Nou.

Pour palier l’absence de supporters dans les stades en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, le Barça a proposé à sa communauté d’acheter un maillot domicile du club, personnalisé à leur nom et arborant un patch évènement « Aqui juguem tots » (ici nous jouons tous). Une activation qui entre dans le cadre de la campagne « We All Play ».

Un jersey vendu au prix de 65 euros qui sera placé dans le Camp Nou afin d’habiller les tribunes. Dès la fin du match, les maillots seront désinfectés et envoyés à leurs acheteurs. Chacun recevra également un lien pour accéder à une photo leur montrant leur maillot personnalisé à leur nom dans les tribunes.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 23, 2020