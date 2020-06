Le FC Girondins de Bordeaux présente son nouveau logo

Le Président des Girondins de Bordeaux Frédéric Longuépée avait affirmé il y a quelques semaines que le club dévoilerait bientôt sa nouvelle identité graphique, c’est chose faite.

Le club bordelais présente un logo très différent de son ancienne version avec « Bordeaux Girondins 1881 ».

Nombreux sont les clubs à changer de logo en cette fin de saison. Après le Stade de Reims ou le SU Agen, c’est au tour des Girondins de Bordeaux de présenter son nouveau logo. Un design qui ne semble pas plaire à de nombreux fans qui expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux (voir plus bas).

Les codes changent pour un logo plus « global »

C’est dans une vidéo (voir plus bas) que le club du FC Girondins de Bordeaux a présenté son nouveau logo. Un logo aux codes différents du précédent. On y retrouve la date de création du club ainsi que le scapulaire (le V), alors que le signe de la ville de Bordeaux disparaît.

Ce nouveau logo mise sur la marque « Bordeaux », ainsi le « FC » est supprimé pour donner une image plus globale et moins footballistique.

Tout comme le Paris Saint-Germain, le club a décidé de miser sur le nom de sa ville « Bordeaux » qui est ainsi placé tout en haut et avec une taille d’écriture plus importante que celle de « Girondins », à l’inverse de l’ancien logo. Pour les couleurs, le marine et blanc (surnom des joueurs bordelais) se voient modifiés avec l’apparition de différents tons de bleus ainsi que du doré.

Une activation entre ville et légende

Pour sensibiliser son audience locale comme internationale, le club mise sur l’identité de la région. On retrouve alors le tracé de la ville, la Place de la Comédie, le vignoble bordelais, le bassin d’Arcachon ou encore la colonne des Girondins dans la vidéo de présentation.

Pour ce reveal, le club a misé sur des légendes des girondins comme Marius Trésor, Jean Tigana, Aimé Jacquet, Claude Bez ou encore Zidane et Lizarazu. Les équipes professionnelles masculines comme féminines sont à l’honneur, tandis que la dimension des supporters n’a pas été traité.

Sur son site officiel, le club précise quelques détails sur ce nouveau logo et la stratégie du club. « POUR LA DÉCENNIE QUI S’OUVRE, le FC Girondins de Bordeaux a conçu un nouveau projet, et défini une nouvelle ambition qui s’appuient à la fois sur la force de son ancrage territorial et l’ouverture au monde. L’évolution des signes identitaires du club et de son blason en particulier va refléter clairement cette stratégie. »

UNE STRATEGIE AUTOUR DE 3 AXES

Partagée par ses collaborateurs et ses partenaires, la stratégie du Club repose sur trois piliers principaux :

UN PILIER SPORTIF : viser de façon régulière les places qualificatives européennes.

UN PILIER RÉGIONAL : faire partie intégrante de la « communauté girondine ».

UN PILIER GLOBAL : l’image prestigieuse de Bordeaux aux yeux du monde.

Les fans réagissent au nouveau logo des Girondins de Bordeaux sur les réseaux sociaux

Ce logo est à l'image de la direction des @girondins , une honte ! Marre de voir cette bande de clowns à la tête de NOTRE club et de les voir ainsi s'attaquer à l'institution des Girondins de Bordeaux.#NousLesGirondins #LonguepeeDemission #KingStreetOut #ThiodetDemission pic.twitter.com/VPulgTotJz — Gaël Leroux (@gael_leroux) June 30, 2020

Bordeaux présente son nouveau logo plus《international》🚨🔥 pic.twitter.com/b6E5Y3P3RR — SnakiLL 🇫🇷 🌟🌟 (@MisterSnaKiLL) June 30, 2020

Bon beh voilà, j’ai vomi une fois, puis deux fois, puis trois fois… Et quand j’ai regardé à nouveau ce logo la chiasse commençait à arriver. Ayez pitié messieurs de chez KingStreet, partez vite… Bref j’ai vu le nouveau logo du Fc Girondins de Bordeaux. pic.twitter.com/BfD0xEKyHH — AlexaditKingStreetOut (@AlexaditOut) June 30, 2020

Ca fait trop jeu vidéo, le scapulaire moitié blanc moitié gris, y a plus le logo de la ville de Bordeaux mais c'est surtout le "Bordeaux Girondins" qui est à vomir… — Mathieu (@MathieuD_C) June 30, 2020

Non mais sérieux Bordeaux Girondins c'est quoi cette merde! On dirait un logo dans les jeux de foot gratuit sur ordi! Même piemonte calcio c'est mieux 🤯🤬🤬#Girondins #KingStreetOut pic.twitter.com/Q1QXALrKkQ — El Chico Loco (@ElChicoLoco4) June 30, 2020

❌ Que dire de ce logo ? Déjà, il y a un souci avec l’image de marque. Apparemment le nom du club aurait changé, ne l’appelez plus le FC Girondins de Bordeaux mais Bordeaux Girondins. On ne sait pas vraiment si c’est un logo d’entreprise ou bien l’écusson d’un club. [1/5] https://t.co/CW2mfPdCQn — Maïlys (@mailys_mr) June 30, 2020

Appelle à tous les fans des girondins de mettre cet photo en pdp pour montre notre mécontentement face à ce logo inutile et désastreux avec son « Bordeaux Girondins »

Merci à tous ceux qui le feront. pic.twitter.com/SuFbY4CyQW — RiZer (j’ai sauté) (@_MaxFCGB33_) June 30, 2020

Bravo à l’équipe de communication, c’est très réussi. Signé : Un supporter de Marseille Olympique. — PoF (@PoF28) June 30, 2020

700 followers perdus en même pas une heure par @girondins…

On continue , on lâche rien …

Boycott total du Bordeaux Girondins , merchandising et réseaux sociaux unfollow…#NousLesGirondins pic.twitter.com/A8XhpFq2sH — Brunet Florian #LonguépéeDémission (@FlorianBrunet78) June 30, 2020

En tout cas nos hommages au CM des Girondins. Il savait en cliquant sur "Tweeter" la difficulté des minutes qui allaient suivre. — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) June 30, 2020