3 équipes NBA valorisées à plus de 4 milliards de dollars selon Forbes en 2020

Comme chaque année, le magazine américain Forbes publie son classement annuel de la valorisation des franchises NBA. Les New York Knicks restent l’équipe à la plus forte valeur avec 4,6 milliards de dollars. La valeur moyenne d’une équipe atteint les 2,12 milliards $.

En Amérique du Nord, temple des ligues fermées, il y a bien longtemps que les résultats sportifs n’influent guère sur les performances économiques. Demandez aux dirigeants des Knicks. Malgré ses piètres résultats ces dernières années, la franchise évoluant au Madison Square Garden continue d’engranger les profits. Sur la saison 2018-2019 et selon les chiffres de Forbes, les Knicks ont enregistré un résultat opérationnel de 157 millions de dollars pour un chiffre d’affaires estimé à 472 millions de dollars.

De bonnes performances économiques qui ne sont pas isolées puisque les 30 franchises cumulaient la saison passée quelques 8,8 milliards de dollars de revenus selon Forbes. Dans le détail, les équipes se partagent actuellement un peu plus de 2,6 milliards de dollars par saison de droits TV domestiques (ESPN et TNT). Le reste provenant du ticketing, du merchandising, du sponsoring et de la vente des droits de retransmissions à l’étranger. Année après année, la NBA ne cesse d’accroître sa visibilité et son intérêt à l’international. Un sport, le basket, lus facilement exportable que le baseball ou le foot US qui permet aujourd’hui à la NBA et ses franchises d’offrir un avantage considérable aux investisseurs dans un monde globalisé.

3 équipes NBA valorisées à plus de 4 milliards de dollars

Au classement Forbes des franchises NBA les mieux valorisées, les Knicks (4,6 milliards) occupent la première place pour la cinquième année consécutive. Derrière, le podium est complété par deux autres équipes au dessus de la barre symbolique des 4 milliards de dollars avec les Los Angeles Lakers (4,4 milliards) et les Golden State Warriors (4,3 milliards). Notons que cette saison, les Warriors devraient augmenter leurs revenus matchday grâce à leur nouvelle salle, le Chase Center qui accueille le plus grand scoreboard de la NBA. En fin de classement, on retrouve les Memphis Grizzlies avec une valeur estimée à 1,3 milliard.

Rappelons qu’en 2019, Joseph Tsai, co-fondateur d’Alibaba, a finalisé le rachat des Brooklyn Nets pour un montant total estimé à 2,35 milliards de dollars. En parallèle, le milliardaire chinois a également payé environ 1 milliard en plus pour s’offrir le Barclays Center.