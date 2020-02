Nouveau chiffre d’affaires record pour Decathlon en 2019

Ce matin, Decathlon a dévoilé ses résultats financiers pour l’année 2019. Le groupe enregistre un nouveau chiffre d’affaires record avec 12,4 milliards d’euros au niveau monde, soit une augmentation de 9%.

Dans le détail, l’enseigne enregistre un CA de 3,3 milliards d’euros HT en France, dont 7,7% de ventes en ligne. Un chiffre d’affaires en augmentation de 3% par rapport à l’année précédente marquée notamment par une fin d’exercice perturbée par les mouvements sociaux.

Selon nos informations, le résultat net de Decathlon United en 2019 s’élève à 555 millions d’euros contre 497M€ en 2018.

80% du chiffre d’affaires réalisés par les marques propres de Decathlon

« En ayant en tête que la route est encore longue, et que nos axes de progression sont nombreux, il est juste de dire que nous avons vécu une année 2019 tout à fait convenable et encourageante pour la suite » nous précise Xavier Rivoire, Leader Communication Externe Decathlon United. « Decathlon est fier d’employer 93 000 collaborateurs sur les cinq continents. En Inde, par exemple, nous sommes passés de 500 collaborateurs il y a 5 ans à 5 000 en 2019. L’Inde, tout comme l’Allemagne où nous avons ouvert 16 magasins en 2019 ou encore le Canada et le Brésil sont de vrais terres et terrains de réussite. Nous poursuivons l’ouverture de lieux de vente en fonction de la demande locale. Nous ne sommes plus dans une logique de continents, voire de pays mais dans une démarche de sport proposé au sein même d’agglomérations et de villes, avec un ensemble de magasins maillant un territoire en proposant du sport technique, ludique, innovant, et à prix abordables… »

Plus que simple revendeur, Decathlon est aujourd’hui un acteur de l’innovation sportive en terme de produits mais également de services. Pour preuve, les marques propres conçues par Decathlon – « Sports Signés » – représentent aujourd’hui 80% du chiffre d’affaires. L’une des forces du modèle Decathlon (Groupe Mulliez) reste donc la maîtrise de toute la chaîne, de la conception à la production des produits jusqu’à leur distribution. L’année dernière, Decathlon a également racheté Alltricks et fait l’acquisition de 15% du capital d’e-Liberty.

2019, le bon coup de la station de lavage

Outre les investissements cités ci-dessus, Decathlon a également misé en 2019 sur la plateforme de réservation de terrains de sport Anybuddy qui vise à rendre la pratique de certains sports encore plus accessible. Le site « Decathlon Activités » a ainsi été lancé et recense de nombreuses activités sportives à côtés de chez vous, partout en France. Une plateforme qui propose notamment de mettre en avant les coachs affiliés à la société TrainMe.

Dans cette optique, Decathlon a conçu l’année dernière un « container douche » afin de répondre à un besoin évident des sportifs qui pratiquent ou qui souhaitent pratiquer à proximité de leur lieu de travail. Une station de lavage pour sportifs (3 douches hommes et 3 douches femmes) qui a notamment été installée à Lille sur le site Euratechnologies, pôle accueillant de nombreuses entreprises et startups.