Activation – Intermarché lance une billetterie virtuelle pour aider les clubs amateurs en Coupe de France de Football

Partenaire de la FFF jusqu’au moins 2028, Intermarché lance une activation « billetterie virtuelle » à l’occasion des 16e de finale de la Coupe de France de football qui se dispute en fin de semaine.

Pour cette édition 2020-2021, la Coupe de France a été maintenue dans un format inédit qui rassemble les pros et les amateurs à partir des 1/16e.

Une billetterie virtuelle pour « renflouer » les caisses

En cette période de crise sanitaire, l’enseigne de grande distribution a décidé de venir en aide indirectement à certains clubs amateurs encore engagés dans la compétition en lançant une billetterie virtuelle visant à récolter des fonds pour ces derniers.

Une initiative lancée avec la plateforme HelloAsso afin de tenter de compenser le manque à gagner des matchs à huis clos. Car pour un club amateur, recevoir un club pro est bien évidemment un évènement générant une source de revenu non négligeable.

Pour certains matchs de Coupe de France programmés le week-end prochain (6 et 7 mars), Intermarché propose donc aux fans de foot d’acheter des billets virtuels à 5 euros l’unité. L’intégralité de la somme récoltée sera reversée aux clubs qui participent à cette opération, à savoir Aubagne FC (vs Toulouse), le GFC Ajaccio (vs LOSC) et Canet RFC (VS OM).

Pour motiver les généreux donateurs, Intermarché met en jeu quelques dotations dans un jeu concours avec tirage au sort, chaque billet acheté donnant une chance supplémentaire. « En collaboration avec Aono, Intermarché a ainsi souhaité renforcer son soutien au football amateur en développant cette plateforme de billetterie virtuelle pour les clubs amateurs recevant un club professionnel. » nous précise Mathieu Calas, président et fondateur de l’agence Aono qui accompagne l’enseigne dans le déploiement de sa stratégie de partenariat avec la Fédération Française de Football.

Les dotations mises en jeu :

1 voyage pour 2 personnes pour assister à la finale de la Coupe de France en loge VIP au Stade de France avec un accès exclusif à l’échauffement des joueurs en bord terrain et hébergement au Centre National du Football à Clairefontaine

6 voyages pour 2 personnes pour assister à la finale de la Coupe de France avec une visite du Stade de France et hébergement au Centre National du Football à Clairefontaine

2 maillots officiels de la finale de la Coupe de France

Pour promouvoir cette activation, Intermarché s’est notamment offert une pleine page de publicité dans le journal L’Equipe samedi dernier.

Une activation qui s’inscrit dans le prolongement du dispositif « Match de Rêve » dans lequel Intermarché offre une expérience unique à certains clubs amateurs en Coupe de France.

Il y a quelques jours, le club italien de l’AC Milan avait lui aussi organisé une billetterie virtuelle pour « remplir » San Siro à l’occasion du derby contre l’Inter. Des tickets vendus au tarif de 10 euros incluant notamment la réception d’un pack dédié et la participation à un jeu concours. Au total, le club italien a revendiqué la vente de 25 000 tickets, la grande majorité des sommes récoltées sera reversée à la Fondazione Milan.