Accor lance une activation autour du PSG avec Google Street View

Il y a quelques jours, ALL a dévoilé sa dernière activation mettant en scène le Paris Saint-Germain.

Quelques jours après l’élimination contre le Real Madrid en 1/8e de finale de l’UEFA Champions League, Accor présente « ALL Hidden Jerseys », un jeu digital dans lequel les fans doivent chercher virtuellement des maillots du club. Le sponsor maillot du club s’attendait certainement à un contexte sportif plus favorable…

Pour ce dispositif à tester ici, Google Street View a modélisé l’intérieur d’hôtels du groupe Accor.

La chasse aux maillots est lancée. Jusqu’au 2 avril, ALL – Accor Live Limitless, partenaire principal du PSG, propose aux fans de retrouver le 4e maillot blanc du club floqué Jordan Brand, caché virtuellement dans 150 hôtels Accor du monde entier.



A la manière d’un jeu vidéo, les joueurs participants ont 10 jours pour explorer, grâce à Google Street View, l’intérieur de 150 hôtels Accor de 30 pays différents et trouver, à partir d’indice donné, un maximum de maillots virtuels du Paris Saint-Germain.

Un Geoguessr remastérisé

Les internautes se baladent dans les hôtels Accor en cliquant sur les flèches, en espérant apercevoir le 4e maillot du PSG (voir exemple ci-dessous). Une expérience ludique qui ressemble à GeoGuessr, un jeu vidéo à la mode dans lesquels les utilisateurs doivent retrouver dans quels pays ou villes ils se trouvent.

Maillot dédicacé, nuits d’hôtels et places de matches à gagner

Chaque jour, 3 maillots sont à retrouver dans un temps réduit. Tout au long de l’opération, plus les joueurs collectent de maillots virtuels, plus ils ont de chances de remporter de belles récompenses :

10 maillots virtuels repérés : un maillot dédicacé du Paris Saint-Germain à gagner

Entre 10 et 20 maillots repérés : un week-end dans un hôtel Accor et des places VIP pour un match de football du club

A partir de 20 maillots trouvés, c’est jackpot avec une semaine dans un hôtel Accor, n’importe où dans le monde

Nul doute que les fans absolus tenteront leur chance même si cet advergame n’est pas facile. On a testé, on parle en connaissance de cause. Cette opération marketing est évidemment une belle manière de faire découvrir les établissements Accor aux supporters du PSG.

A lire aussi :