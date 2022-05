Activation : adidas offre une expérience tennis sous l’océan à l’occasion de Roland-Garros 2022

A l’occasion de Roland-Garros 2022, nombreuses sont les marques à communiquer autour du tournoi ou de leurs ambassadeurs qui fouleront les courts parisiens.

Du 20 au 23 mai, adidas s’installe à proximité de la Porte d’Auteuil pour son activation « Jouons pour les Océans ». Pas trop proche non plus puisque la marque aux trois bandes n’est plus partenaire des Internationaux de France.

En présence de certains joueurs et joueuses sous contrat avec la marque aux trois bandes (Dominic Thiem, Hugo Gaston, Clara Burel, Maria Sakkari,…) quelques chanceux qui se sont inscrits à un tirage au sort auront l’occasion de jouer au tennis sur un terrain inédit, sous l’océan.

Comme nous le précise la marque, personne ne jouera totalement sous l’eau puisque c’est une projection d’images qui permettra de recréer le fond de l’océan.

Une activation qui s’inscrit dans la lignée des actions menées par adidas visant à sensibiliser à la pollution des océans. Le 8 juin prochain, pour la Journée mondiale des océans, adidas et son partenaire Parley for the Oceans lanceront notamment un appel aux sportifs afin de se mobiliser pour la planète dans le cadre de Run for the Oceans 2022.

« Le temps joue contre nous dans la lutte contre la pollution plastique, c’est pourquoi nous devons redoubler d’efforts. Il s’agit d’un problème qui touche toute l’industrie et la solution doit donc également venir de l’ensemble des acteurs de celle-ci, car le développement durable est un travail d’équipe. En faisant appel à notre communauté de sportifs dans le cadre de ce défi, nous cherchons à susciter un engouement réel pour la lutte contre la pollution plastique en proposant à tout le monde de contribuer au nettoyage des océans par ses actions et activités sportives » explique Katja Schreiber, vice-présidente responsable du développement durable chez adidas, dans un communiqué.

Depuis le début de son partenariat avec Parley for The Oceans, adidas annonce avoir fabriqué plus de 50 millions de paires de chaussures contenant du plastique Parley Ocean, dont 18 millions de paires en 2021 (ce plastique est fait à partir de déchets plastiques recyclés après avoir été interceptés sur des plages et des côtés pour les empêcher de polluer les océans).

En début d’année à l’occasion de l’Open d’Australie, adidas avait marqué les esprits avec l’installation d’un court de tennis flottant sur la grande barrière de corail.

Une collection spéciale pour les joueurs et joueuses à Roland

Ajoutons que les tenues adidas pour les joueurs et joueuses de Roland-Garros 2022 sont fabriquées en partie avec du pastique issu des océans et autres matériaux recyclés. Côté design, les polos et t-shirts (noir et blanc en couleurs dominantes) portés par Tsitsipas, Thiem, Auger-Aliassime, Sakkari, Tsonga, Gaston,… sont inspirés des jardins botaniques et espaces verts de Paris.

« Pour moi, le futur ne se limite pas à mon avenir dans le tennis, il faut aussi penser à l’avenir de la planète. C’est pourquoi je porte les vêtements de la nouvelle collection PE22 d’adidas partiellement fabriqués avec du plastique Parley Ocean ou des matériaux recyclés. Il s’agit de faire passer un message : nous pouvons tous contribuer à la fin des déchets plastiques. » explique Felix Auger-Aliassime.

